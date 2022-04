Nawalny-Doku kommt in Kinos: Film über Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen

Alexej Nawalny wird die Premiere verpassen, denn er sitzt in einem russischen Straflager. Trotzdem kommt Anfang Mai die Doku "Nawalny" in die deutschen Kinos.

Die Brutalität und das skrupellose Vorgehen des Systems von Russlands Präsidenten Wladimir Putin wird in diesen Tagen immer deutlicher. Mit voller Wucht entlädt sich die Aggression der Russen im Krieg in der Ukraine, in der Heimat zeigt sich unterdessen, dass Andersdenkende gefährlich leben. Sie werden bei Demonstrationen verhaftet und in die Enge getrieben, wenn sie den Krieg beim Namen nennen. Wohl keiner weiß besser, wie in Russland mit Andersdenkenden umgegangen wird, als Alexej Nawalny.

Dokumentarfilm über Nawalny kommt in deutsche Kinos

Der Oppositionelle und Gegner von Putin sitzt derzeit in einem Straflager in Russland. Jüngst wurde er zu neun weiteren Jahren Haft verurteilt. In einem Prozess, der im Westen allgemein als politisch motiviert und nicht rechtens angesehen wird. Im Jahr 2020 war ein Giftanschlag auf Nawalny erfolgt, für den der Kreml im Verdacht steht. Genau hier setzt nun ein Dokumentarfilm an, der Anfang Mai in die deutschen Kinos kommt.

Der Film "Nawalny" des kanadischen Regisseurs Daniel Roher eröffnet am 4. Mai das Dok.fest in München. Einen Tag später wird er dann in die deutschen Kinos kommen. Roher hat Nawalny im Schwarzwald getroffen, als sich dieser dort von dem Anschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok erholte. Entstanden ist ein Zeitzeugnis eines mutigen Mannes, der sich gegen Machtmissbrauch und Korruption wehrt und trotz heftiger Niederschläge immer wieder aufsteht.

Video: dpa

In Spielfilmlänge wird in "Nawalny" erzählt, wie der Oppositionelle immer mehr zu einem politischen Problem für den Kreml wird. Es werden Aufnahmen von einem früheren Anschlag gezeigt, dann wird es besonders mitreißend.

"Nawalny" dreht sich um Giftanschlag am 20. August 2020

Der Film dreht sich nämlich vor allem um den Mordanschlag auf Nawalny vom 20. August 2020. In packenden Aufnahmen wird von der spektakulären Rettung des Russen berichtet. Zunächst landet der Pilot des Flugzeugs, in welchem Nawalny zusammenbricht, in Omsk. Dann wird Nawalny ins Krankenhaus gebracht und seine Rettung endet letztlich in der Charité in Berlin, in welcher er sich wieder erholen kann. Dort bekommt er unter anderem Besuch von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Regisseur Roher beschäftigt sich in seinem Film auch mit Szenen, die bereits große Beachtung gefunden haben. Beispielsweise telefoniert Nawalny mit dem mutmaßlichen Täter, der ihm in seinem Hotelzimmer in Sibirien das Nervengift auf die Unterhose gestrichen haben soll. Dabei gibt sich Nawalny als Assistent von Sicherheitsratssekretär Nikolai Patruschew aus. Der Mann legt in dem Telefonat ein Geständnis ab.

Lesen Sie dazu auch

Insgesamt zeigt die Doku viele Bilder, die der Öffentlichkeit bereits zugänglich sind. Allerdings ist sie als packender Polit-Thriller aufgebaut und beleuchtet den Kriminalfall und die Geschichte von Nawalny auf einzigartige Weise.

Nawalny appelliert aus der Haft an alle Russen

Der Kinostart von "Nawalny" fällt nun in eine Zeit, in der Nawalny in Haft sitzt. Nach seiner Erholung in Deutschland war der 45-Jährige zurück nach Russland gereist und noch am Moskauer Flughafen verhaftet worden. Aus dem Gefängnis heraus bezeichnete er die Aggression Russlands gegen die Ukraine als "Krieg eines tollwütigen Verrückten". Nawalny behauptete in Richtung Putin: "Er braucht den Tod, den Krieg und Lügen wie Drogen, um sich an der Macht zu halten."

Alle aktuellen Entwicklungen erfahren Sie jederzeit in unserem Live-Blog zum Krieg in der Ukraine.

Nawalny rief außerdem alle Russen auf, gegen den Krieg zu protestieren - trotz der hohen Strafen, die drohen. "Nichts zu tun ist das Schlimmste", gab er ihnen mit. Nawalnys Anhänger werden mittlerweile als Extremisten verfolgt.