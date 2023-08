Naziregime

vor 32 Min.

Eine Italienerin erfährt die schreckliche Wahrheit über ihren Großvater

Diese Stolpersteine in Mantua erinnern an eine jüdische Familie, die nach Auschwitz deportiert wurde.

Plus Chiara Quiri hat man erzählt, ihr Opa hätte im faschistischen Italien Juden gerettet. Die Wahrheit ist: Antonio Martiradonna war KZ-Kommandant von Mantua.

Von Julius Müller-Meiningen Artikel anhören Shape

In der Via Principe Amedeo in Mantua auf Höhe der Hausnummer 42 ragen vier Messingplatten aus dem Boden. Die Stolpersteine erinnern an Enea Samuele, Elide, Silvana und Luisa Levi. Die vierköpfige Familie wohnte bis 20. März 1944 in diesem vornehmen, einstöckigen Stadthaus. Luisa Levi war damals 13 Jahre alt. Von den 42 Juden aus Mantua, die ein Jahr vor dem Ende des Naziregimes in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert wurden, kam nur ein einziger Überlebender zurück.

Die Erinnerungsplatten wurden 2020 eingesetzt. Chiara Quiri hat sie sich anschließend angesehen. Das Schicksal der jungen Luisa hat sie besonders bewegt. Ein Mädchen, das ihr ganzes Leben noch vor sich hatte, wie ihre beiden Töchter im Alter von 16 und 13 Jahren. Quiri hat ein Foto gemacht von den vier Stolpersteinen. Sie hat es ausgedruckt und an der rechten Seitenwand des Kühlschranks in dem Geschäft aufgehängt, das sie mit ihrem Mann Alessandro bei Mantua betreibt. Die beiden verkaufen vorgebackene Pizzaböden. Am Kühlschrank hängt nun dieses kleine Mahnmal. Vergessen ausgeschlossen.

