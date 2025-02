76-Jähriger stirbt bei Hausbrand

Ein Senior ist bei einem Wohnhausbrand in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) ums Leben gekommen. Die Feuerwehr habe während der Löscharbeiten den 76-Jährigen aus dem Einfamilienhaus gebracht, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Mann starb demnach am Brandort. Das betroffene Haus und ein weiteres angebautes Haus seien nach dem Feuer am Morgen zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist vorerst unklar.

Hausbrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gebäudebrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Walldürn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis