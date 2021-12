Netflix löscht wieder Serien und Filme

Die Streaming-Plattform Netflix löscht im Dezember 2021 wieder einige Filme und Serien. Wir zeigen Ihnen hier, welche dazu gehören.

Die beliebte Streaming-Plattform Netflix fügt regelmäßig neue Filme und Serien zu ihrer Auswahl hinzu - genau so, wie diese auch regelmäßig wieder gelöscht werden. Ende dieses Jahres müssen wieder einige beliebte Serien wie "Vampire Diaries", "Pretty Little Liars" und "Sons of Anarchy" wie auch zahlreiche Filme, darunter 2 "Kill Bill - Volume 2", "Grand Budapest Hotel" und "Am grünen Rand der Welt" dran glauben.

Wer also gerade dabei ist, eine dieser Serien/Filme zu schauen, sollte sich besser beeilen, denn ab Dezember 2021 wird es so einiges nicht mehr auf der Plattform geben. Hier in unserem Artikel haben wir diejenigen, die gelöscht werden, für Sie in einer Übersicht zusammen gefasst.

Diese Serien und Filme werden bei Netflix gelöscht

Wie so oft werden auch im Dezember 2021, pünktlich zum Ende des Jahres, wieder einige Serien und Filme von der Streaming-Plattform Netflix genommen und können dort nicht mehr angesehen. Welche dieses Mal auf der Liste stehen, haben wir Ihnen hier im Überblick zusammen gefasst:

Video: AFP

Diese Serien sind bald nicht mehr verfügbar

Löschdatum: 16. Dezember 2021

"Toradora!", Staffel 1 (komplett)

Löschdatum: 19. Dezember 2021

"Agent", Staffel 1 (komplett)

"Sonic Boom", Staffel 1 und 2 (komplett)

Löschdatum: 20. Dezember 2021

" Vampire Diaries ", Staffel 1 bis 8 (komplett)

", Staffel 1 bis 8 (komplett) " Pretty Little Liars ", Staffel 1 bis 7 (komplett)

", Staffel 1 bis 7 (komplett) "Save Me", Staffel 1 und 2 (komplett)

"Love @ Seventeen", Staffel 1 (komplett)

" Lion Pride ", Staffel 1 (komplett)

", Staffel 1 (komplett) "Jojo's World", Staffel 1 (komplett)

"Single Ladies Senior", Staffel 1 (komplett)

"Attention, Love!", Staffel 1 (komplett)

"Liebe nach Maß", Staffel 1 (komplett)

"Zeitlose Liebe", Staffel 1 (komplett)

"Marry Me, Or Not?", Staffel 1 (komplett)

"Störenfried Schicksal", Staffel 1 (komplett)

" The King of Romance", Staffel 1 (komplett)

Löschdatum: 23. Dezember 2021

"Way Back Into Love", Staffel 1 (komplett)

Löschdatum: 29. Dezember 2021

"La Mante", Staffel 1 (komplett)

Löschdatum 30. Dezember 2021

"Die Ollie & Moon Show ", Staffel (komplett)

", Staffel (komplett) "Homemade", Staffel 1 (komplett)

Löschdatum: 31. Dezember 2021

"New Girl", Staffel 1 bis 7 (komplett)

" Family Guy ", Staffel 1 bis 7

", Staffel 1 bis 7 "How I Met Your Mother", Staffel 1 bis 9 (komplett)

"Prison Break", Staffel 1 bis 5 (komplett)

"Oddbods Cartoon", Staffel 1 bis 4 (komplett)

"La Trêve", Staffel 1 und 2 (komplett)

" Transformers : Prime", Staffel 1 und 2 (komplett)

: Prime", Staffel 1 und 2 (komplett) "Vexed", Staffel 1 und 2 (komplett)

"24 - Twenty Four", Staffel 1 bis 8 (komplett)

"Labaule & Erben", Staffel 1 (komplett)

"Kleine Prinzessin", Staffel 1 bis 4 (komplett)

"Storage Hunters", Staffel 1 bis 3 (komplett)

" Sons of Anarchy ", Staffel 1 bis 7 (komplett)

", Staffel 1 bis 7 (komplett) "Young Justice", Staffel 1 bis 4 (komplett)

"Der Prinz von Bel-Air", Staffel 1 bis 6 (komplett)

"Die Abenteuer von Chuck und seinen Freunden", Staffel 1 und 2 (komplett)

Diese Filme werden von der Plattform genommen

Löschdatum: 17. Dezember 2021

"Alles inklusive"

"Ratchet & Clank"

"666 - Traue keinem, mit dem du schläfst"

"Autobahnraser"

Löschdatum: 18. Dezember 2021

"Verrückt nach Steve"

"Grand Budapest Hotel"

Hotel" "Am grünen Rand der Welt"

"Weiße Jungs bringen's nicht"

"Schwer verliebt"

Löschdatum: 19. Dezember 2021

"23:59"

"Miss J Contemplates Her Choice"

"Imperfect"

Löschdatum: 20. Dezember 2021

"Conni & Co 1 und 2"

"Gods of Egypt "

Löschdatum: 21. Dezember 2021

"Kill Bill - Volume 2"

"Halloween H2O"

Löschdatum: 22. Dezember 2021

" Qlimax The Source"

Löschdatum: 29. Dezember 2021

"Snow White and the Huntsman"

Diese Filme und Serien werden Anfang Januar 2022 bei Netflix gelöscht:

"Déja Vu", Staffel 1

"Truck Rescue - Die Abschlepp-Profis", Staffel 1 bis 5

"See You in Time", Staffel 1

"El final del paraíso", Staffel 1

"Heachi", Staffel 1

"Reunited Worlds", Staffel 1

"Still 17", Staffel 1

"The Firery Priest", Staffel 1

"Wok of Love", Staffel 1

"The Secret Life of my Secretary", Staffel 1

"Die letzte Kaiserin - The Last Empress", Staffel 1

"Colony", Staffel 1 bis 3

"Lavendel", Staffel 1

"La Grande Chaumière Violette", Staffel 1

"Demon's Path", Staffel 1

"Drache Digby", Staffel 1 und 2

"Lassie", Staffel 1 und 2