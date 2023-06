"The Days": Handlung, Folgen und Trailer - alle Infos zur Netflix-Serie

"The Days": Hier finden Sie alle Infos über Folgen, Besetzung und Handlung zur neuen Netflix-Serie aus Japan, die sich mit dem nuklearen Desaster in Fukushima im Jahr 2011 befasst.

"The Days" ist eine von Netflix produzierte japanische Katastrophenserie. Die Serie konzentriert sich auf das nukleare Desaster in Fukushima im Jahr 2011 und dessen Ablauf. Somit beruht die Serie auf wahren Begebenheiten und beleuchtet die Ereignisse um die japanische Nuklearkatastrophe in einem neuen Rahmen.

Start von "The Days": Seit wann läuft die Serie bei Netflix?

In Deutschland kann man die Serie zum Nukleardesaster in Fukushima auf Netflix seit Donnerstag, dem 1. Juni 2023, ansehen.

Folgen von "The Days": Wie viele Episoden hat die Serie?

Der Streaming-Anbieter hat zum Start der Serie am 1. Juni 2023 sämtliche Folgen auf einmal veröffentlicht. Da es sich bei der Serie um eine sogenannte Miniserie handelt, wird es auch keine weiteren Folgen geben. Insgesamt umfasst die Serie damit die acht Folgen dieser Staffel.

Das sind die Folgen von "The Days" im Überblick:

Folge 1: "Das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi ist überflutet" (48 min.)

ist überflutet" (48 min.) Folge 2: "Keine Evakuierung erforderlich (53 min.)

erforderlich (53 min.) Folge 3: "Die radioaktiven Emissionen fallen minimal aus" (57 min.)

Folge 4: "Es hieße, Fukushima den Rücken zu kehren" (56 min.)

den Rücken zu kehren" (56 min.) Folge 5: "Unsere Firma ist verrückt geworden" (47 min.)

Folge 6: "Ich komme hier nicht mehr lebend raus" (53 min.)

Folge 7: "Legen Sie die Bestimmungen für die Evakuierung fest" (56 min.)

fest" (56 min.) Folge 8: "Ein Szenario von Japans Untergang" (66 min.)

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Handlung: Worum geht es bei "The Days"?

In "The Days" geht es um den Unfall im Kernkraftwerk Fukushima, welcher sich im Jahr 2011 über einen Zeitraum von sieben Tagen ereignete. Dabei werden die Ereignisse aus den drei Perspektiven der Regierung, der Unternehmen und derjenigen, die ihr Leben riskierten, betrachtet. Alles beginnt mit einem Erdbeben der Stärke 9.0, welches am 11. März 2011 die Küste Japans erschüttert. Kurz darauf folgt eine Tsunami-Welle, die eine Höhe von 15 Metern erreicht und über das japanische Festland mit zerstörerischer Kraft hereinbricht. Die Naturkatastrophe ist jedoch nur der Anfang der Geschichte. Das Kernkraftwerk von Fukushima wird ebenfalls durch den Tsunami überschwemmt, wodurch einige Reaktorblöcke beschädigt werden. Ohne funktionierende Kühlung droht eine Kernschmelze mit verheerenden Folgen.

In acht Episoden beleuchtet die Serie "The Days" die Ereignisse der Nuklearkatastrophe von Fukushima und die durchlebten Emotionen der beteiligten Akteure. Sie versucht sich der Frage zu nähern, was an jenen Tagen genau passierte.

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "The Days"

Hier folgt eine Übersicht der wichtigsten Schauspielerinnen und Schauspieler, die zum Cast gehören und in der Dramaserie mitspielen. Regie zur Serie führten Hideo Nakata und Masaki Nishiura, für das Drehbuch war Ryûshô Kadota verantwortlich.

Schauspieler Rolle Kōji Yakusho Masao Yoshida Yutaka Takenouchi Maekawa Fumiyo Kohinata Azuma Kaoru Kobayashi Furuya Takuma Otoo Kinoshita Ken Mitsuishi Murakami

Wo und wie kann man "The Days" im Stream sehen?

Dazu benötigt man einen kostenpflichtigen Zugang zum Streaming-Anbieter Netflix. Es besteht die Möglichkeit, Netflix während einer kostenlosen Probephase zu testen. Nach Ablauf des Probemonats fallen monatliche Kosten an, abhängig von der Art des Abonnements. Das Standard-Netflix-Abo kostet 12,99 Euro pro Monat und ermöglicht die Nutzung von Inhalten auf zwei Geräten gleichzeitig. Für eine erweiterte Geräteanzahl kann das Premium-Abo für 17,99 Euro pro Monat abonniert werden, das das gleichzeitige Streamen auf bis zu vier Geräten ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Streaming-Anbieters.

Trailer zu "The Days"

Netflix hatte bereits im Mai, zwei Wochen vor dem Start der Serie aus Japan, einen offiziellen Trailer veröffentlicht. Dieser ist kurioserweise von dem Unternehmen nur im japanischen Original mit Untertiteln verfügbar. Einen ersten Eindruck von der Serie kann man sich damit aber dennoch machen.