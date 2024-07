Wie konnte Dach von Netto-Supermarkt in Ratzeburg einstürzen?

In der Kreisstadt Ratzeburg kam es am späten Dienstagnachmittag zu einem Großeinsatz: Das Dach eines Netto-Supermarkts ist eingestürzt. Kurz nach 17 Uhr ist ein Notruf bei der Leitstelle eingegangen. Laut Polizei wurden mehrere Leichtverletzte ins Krankenhaus gebracht, andere konnten noch an der Unfallstelle versorgt werden.

Zeugen zufolge hatte sich der Einsturz durch ein lautes Knacken angedeutet. Kunden und Mitarbeiter seien daraufhin aufgefordert worden, das Gebäude sofort zu verlassen. „Hoffen wir mal, dass das wirklich alle geschafft haben und die Sache hier glimpflich verlaufen ist“, hatte die Polizeisprecherin während der Suche nach möglichen weiteren Opfern gesagt.

Supermarkt-Dach in Schleswig-Holstein eingestürzt: 14 Menschen vor Ort versorgt

Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Rettungskräfte mussten sich zunächst einen Überblick verschaffen, sagte ein Polizeisprecher der Zeitung. Zum Zeitpunkt des Einsturzes herrschte offenbar noch reges Treiben in dem Supermarkt. Sowohl Kundinnen und Kunden als auch Angestellte waren noch in dem Gebäude.

Das Dach sei auf einer Breite von 30 mal 20 Meter eingestürzt, berichtet die niedersächsische Kreiszeitung. Laut den Lübecker Nachrichten (LN) wurden 14 Menschen auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt von den Rettungskräften zwischenzeitlich versorgt, zwölf von ihnen sind leicht verletzt. Der Supermarkt wurde auch danach von Einsatzkräften gesichert, da er weiter einsturzgefährdet war, wie der berichtet. Mit Drohnen, die mit Wärmebildkameras ausgestattet sind, und einer Drehleiter suchte die Feuerwehr nach weiteren möglichen Opfern. Es konnten keine verschütteten Menschen gefunden werden.

Supermarkt in Ratzeburg eingestürzt: Zwei Verletzte im Krankenhaus

Wie das Dach des Supermarkts einstürzen konnte, war zunächst noch unklar. Ermittler sollen nun die Ursache herausfinden. Das Gebäude in der Möllner Straße in Ratzeburg ist laut dem LN-Bericht erst 20 Jahre alt. Am Abend machten sich auch Bürgermeister Eckhard Graf und Landrat Christoph Mager ein Bild vor Ort. Die Kreisstadt Ratzeburg liegt an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, rund 20 Kilometer von Lübeck entfernt und hat rund 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner.