„Meine Geschichte wird mir gestohlen“: Juan Carlos veröffentlicht brisante Biografie

Fünf Jahre ist es her, dass Juan Carlos, Spaniens Skandalkönig im Ruhestand, ein Flugzeug Richtung Abu Dhabi genommen hat. Es war keine Flucht, aber auch kein freiwilliger Umzug im August 2020. Es war vielmehr ein Rückzug aus Spanien, den sein Sohn, König Felipe, eingefädelt hatte, um das Ansehen der Monarchie zu schützen. In der Heimat ist es seitdem ruhig um den 87-Jährigen geworden. Das aber könnte sich demnächst ändern – denn nun will sich der in Ungnade gefallene Altkönig mit einem Buch zu Wort melden.

Im November sollen seine Memoiren mit dem Titel „Reconciliación” (Versöhnung) erscheinen. Und zwar nicht zufällig kurz vor dem 50. Jahrestag seiner Proklamation zum König nach dem Tod des rechten Diktators Franco. Juan Carlos I. wurde am 22. November 1975 vom spanischen Parlament offiziell zum königlichen Staatsoberhaupt ausgerufen.

Juan Carlos‘ Buch erscheint in einem Monat mit Symbolkraft

Es ist ein Datum mit Symbolkraft. Ein Datum, welches das Ende des Unterdrückerregimes Francos und Spaniens Übergang zu einem freiheitlichen und demokratischen Staat markiert. Und genau deswegen sorgt die angekündigte Veröffentlichung der Memoiren für großes Unbehagen im Königspalast – denn die lange Serie von Skandalen hat mittlerweile das Denkmal vom angeblich vorbildlichen und gesetzestreuen König Juan Carlos schwer beschädigt.

„Man hat in diskreten Gesprächen mit Juan Carlos versucht, die Veröffentlichung zu verhindern oder wenigstens zu verschieben”, berichten Insider. Ganz offenbar vergeblich. Nachdem Spaniens Medien jahrelang über Steuerbetrug, Schwarzgelder, ausländische Geheimkonten und außereheliche Abenteuer geschrieben hatten, verspürt Juan Carlos offenbar nun das große Bedürfnis, der Welt seine Sicht der Dinge mitzuteilen.

In der offiziellen Verlagswerbung seines Buches lässt sich Juan Carlos so zitieren: „Mein Vater hat mir immer geraten, keine Memoiren zu schreiben. Könige beichten nicht. Schon gar nicht öffentlich. Ihre Geheimnisse bleiben im Schatten der Paläste begraben. Warum missachte ich diesen Rat nun? Weil ich das Gefühl habe, dass mir meine Geschichte gestohlen wird.“

Icon vergrößern König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien kürzlich auf Mallorca. Der König hat mit seinem Vater gebrochen. Foto: Raúl Terrel, Europa Press/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien kürzlich auf Mallorca. Der König hat mit seinem Vater gebrochen. Foto: Raúl Terrel, Europa Press/dpa

Das Buch „Versöhnung” wurde von der französischen Autorin Laurence Debray verfasst, die bereits 2022 eine schmeichelnde Biografie über den König im Ruhestand veröffentlicht hatte. Spaniens Hofexperten gehen deswegen davon aus, dass auch in dem neuen Werk wenig kritische Töne über die Fehltritte zu finden sein werden. Im Jahr 2014 war der öffentliche Druck auf Juan Carlos so groß geworden, dass er abdanken und die Krone an seinen Sohn Felipe übergeben musste. Monarchiekenner José Antonio Zarzalejos geht davon aus, dass das neue Buch eher „oberflächlich“ bleiben und vor allem eine „Selbstrechtfertigung“ sein werde.

Der Verlag bezeichnet es hingegen als „historisches Ereignis“. Das Buch sei „aus dem Herzen geschrieben, ohne Beschönigung“ und wolle „eine Ungerechtigkeit wiedergutmachen“. Juan Carlos verspricht, dass es nun um „den privaten Teil eines öffentlichen Lebens“ gehen werde. „Ich habe kein Recht zu weinen“, soll er gesagt haben. Die Memoiren seien „die Geschichte einer Befreiung“, heißt es vom Verlag. Könnte es die letzte Beichte eines alten Königs werden?

Seit seinem unfreiwilligen Weggang aus Spanien lebt Juan Carlos zurückgezogen in einer Luxusvilla in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Alle paar Monate kommt er per Privatjet nach Spanien, vor allem, um im Atlantikort Sanxenxo an Segelregatten teilzunehmen und alte Freunde wiederzusehen. Öffentlich tritt er nur noch sehr selten auf. Auch Treffen mit seinem heute 57-jährigen Sohn Felipe VI. sind die Ausnahme.

Juan Carlos verklagt seine eigene Ex-Geliebte

Nachdem die Ermittlungen in Spanien wegen Steuerbetrugs und der mutmaßlichen Annahme von Schmiergeldern eingestellt worden waren, ist Juan Carlos nun in die juristische Offensive gegen einige seine Kritiker gegangen. Der Altkönig verklagte zum Beispiel seine langjährige deutsche Ex-Geliebte Corinna zu Sayn-Wittgenstein wegen Verleumdung. Sie hatte mit ihren Enthüllungen über millionenschwere Geheimkonten in der Schweiz die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Über den Fall ist noch nicht entschieden.

Dass Juan Carlos zur Präsentation seines Buchs persönlich in Madrid auftauchen wird, gilt als eher unwahrscheinlich. Ebenso wenig ist davon auszugehen, dass seine Memoiren tatsächlich zur Versöhnung mit den Spaniern beitragen werden. Zumal der Affärenkönig bislang kaum Reue zeigte: Als ihn Reporter fragten, ob er – wie von Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez gefordert – eine öffentliche Entschuldigung in Erwägung ziehe, quittierte er die Frage mit Gelächter.