Chris Tall exklusiv auf ProSieben: Kriegt er das hin?

Für Chris Tall schließt sich am kommenden Montag quasi ein Kreis. Neun Jahre ist sein viel beachteter Auftritt bei «TV Total» her, durch den der damalige Nachwuchs-Komiker seine Bekanntheit deutlich erhöht hat. Nun bereitet der TV-Klassiker die Rampe für Talls neue Show auf ProSieben. «Chris Du das hin?» startet am 25. November um 21.15 Uhr direkt nach dem neuen Ableger «TV total – Aber mit Gast». Es ist das erste Format, das der 33-Jährige seit Abschluss seines Exklusiv-Vertrages mit ProSieben präsentiert.

In «Chris Du das hin?» (das «schlechte Wortspiel» stamme von ihm) lassen sich Tall und seine prominenten Gäste auf teils skurrile Aufgaben ein: Schafft es das Kettenraucher-Duo Mario Basler und Giulia Siegel, fünf Stunden ohne Kippe auszukommen? Gelingt es Tall, bei einem Stand-up das nicht eingeweihte Publikum kein einziges Mal zum Lachen zu bringen?

«Das war für mich eine der schwersten Aufgaben. Du überlegst ja Deine ganze Karriere lang, was Du erzählen kannst auf der Bühne, damit die Leute lachen. Und dann gehst Du auf die Bühne und erzählst absichtlich Dinge, damit die Leute nicht lachen. Das war total schwer für mich», gibt der Comedian und Moderator im dpa-Interview zu.

Schafft es Chris Tall in die Charts?

In der ersten Folge versucht Tall, zusammen mit Rapper Kool Savas einen Song aufzunehmen, der direkt in den Charts landet. Das Produkt, «Schaf», werden die beiden erstmals in der Sendung aufführen. Weitere Gäste sind in den kommenden Wochen Moderator Steven Gätjen, Sängerin Vanessa Mai und Schauspieler Axel Stein.

In den vergangenen Jahren war der Stand-up-Comedian aus Hamburg vor allem beim größten Konkurrenten RTL zu sehen, wo er 2013 beim «RTL Comedy Grand Prix» auch entdeckt wurde. «Ich bin kein Fan davon, irgendwo nachzutreten. Ich habe halt gemerkt, dass ich mich verändern will und liebe das, was ProSieben zum Beispiel mit Joko und Klaas aufgebaut hat. Ich fühle mich nach kurzer Zeit schon zu Hause».

Vom Tabubruch in die Familienunterhaltung

Bei seinem «TV Total»-Besuch 2015, damals noch mit Stefan Raab, rief Tall dazu auf, auch Witze über Minderheiten zu machen. Er wolle alle Menschen gleich behandeln – und fairerweise auch alle gleichermaßen zur Zielscheibe seiner Sprüche machen. Damals fand der kalkulierte Tabubruch, immer verbunden mit der Frage "Darf er das?", großen Zuspruch. Heute würde es dafür vermutlich einen mittelschweren Shitstorm geben.

Mittlerweile füllt der Komiker nicht nur große Arenen, sondern moderiert auch familientaugliche Spiel- und Rateshows wie «Murmel Mania» oder «Wer isses?». Sein neuer Exklusiv-Vertrag bei ProSieben, der auf mehrere Jahre angelegt sein soll, sei für ihn «so was wie ein Neuanfang». Wird er auch diese Mission meistern?

«Ob meine Show erfolgreich wird und die Leute mich bei ProSieben sehen wollen, werden wir dann sehen. Mir ist es wichtig, alles nach bestem Wissen und Gewissen abgeliefert zu haben, und wir sind total happy mit der Zusammenarbeit.»