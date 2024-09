Polizei warnt vor gefährlicher Droge "Görke" in Vapes

Die Polizei warnt vor einer neuen gefährlichen Droge namens "Görke". Was auf den ersten Blick harmlos wirkt, ist in Wahrheit eine hochgefährliche Mischung aus psychoaktiven Stoffen, die vor allem über Vapes konsumiert wird, teilt die Polizei Emsland in einer Pressemitteilung mit.

Görke ist eine unscheinbare Flüssigkeit und wird in den meisten Fällen über E-Zigaretten oder Vapes konsumiert, so die Polizei. Gerade weil die Droge auf den ersten Blick wie herkömmliche Flüssigkeiten für E-Zigaretten aussieht, werde sie leicht unterschätzt. Doch Görke ist gefährlich warnt die Polizei: Die Flüssigkeit enthält eine gefährliche Kombination aus stimulierenden und halluzinogenen Stoffen, die zu schweren körperlichen und psychischen Schäden führen können. Der Konsum sei besonders heimtückisch, da die Geräte an sich legal und weit verbreitet sind. Eltern, Freunde und Lehrer haben somit keine Chance, den Drogenkonsum zu erkennen.

Görke kann Psychosen oder einen Herzstillstand verursachen

Die Droge Görke hat laut Polizei unvorhersehbare und oft drastische Auswirkungen auf den Körper und die Psyche. Sie kann zu Halluzinationen, Psychosen oder sogar zum Herzstillstand führen und macht in kurzer Zeit körperlich sowie psychisch abhängig.

Die Polizei ruft Eltern dazu auf, mit ihren Kindern über die Gefahren von Drogenkonsum zu sprechen, insbesondere über die scheinbar „harmlose“ Nutzung von E-Zigaretten. Viele junge Menschen seien sich der Risiken nicht bewusst.

Polizei warnt Jugendliche vor Görke in Vapes

Jugendliche sollten bei allem, was ihnen angeboten wird, vorsichtig und kritisch sein, so die Polizei. Egal, ob auf Partys, in sozialen Netzwerken oder von Bekannten. Niemand sei vor den Gefahren von Drogen sicher, und eine einzige schlechte Entscheidung könne das Leben dramatisch verändern. Wenn Eltern vermuten, dass ihr Kind oder jemand in ihrem Umfeld mit der Droge Görke in Kontakt gekommen ist, sollten sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, rät die Polizei.