Versteckte Juwelen: Diese weniger bekannten Reiseziele in Griechenland könnten Kreta und Korfu ablösen

Traumhafte Strände, Geschichte zum Anfassen und köstliches Essen: Griechenland ist nicht ohne Grund ein beliebtes Reiseziel. Und deshalb ist es wohl auch kein Wunder, dass die südliche Ägäis, die ionischen Inseln und die größte griechische Insel Kreta laut Statistischem Bundesamt die Liste der meistbesuchten Orte der EU anführen. Zusätzlich steigt der Tourismus in Griechenland immer weiter an: „Über 36 Millionen Menschen besuchten das Land, was einem Anstieg von 20,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht“, schreibt merkur.de.

Fährt man in den Urlaub, möchte man natürlich nicht unbedingt dicht an dicht mit anderen Touristen am Strand liegen. Welche Orte in Griechenland weniger überlaufen sind und deshalb immer beliebter werden, erfahren Sie in diesem Artikel.

Auch interessant: An Urlaubsorten wie Kreta geht es nicht immer nur idyllisch zu. Auf einer besonders gefährlichen Straße auf der Insel gibt es immer wieder tödliche Verkehrsunfälle. Und auf Kreta, so wie auf anderen griechischen Urlaubsinseln wird das Trinkwasser knapp.

Alternative zu Kreta: Welche griechischen Reiseziele sind noch ein Geheimtipp?

Anfang September 2024 hat das Tourismus-Unternehmen Mabrian neue Zahlen zu den beliebtesten Sommer-Destinationen in Griechenland bekannt gegeben. Das Ergebnis: Das Interesse an den beliebtesten Reisezielen wie Korfu und Kreta ist bei Reisenden gesunken. „Es gibt einen merkliche Verschiebung bei der Reise-Nachfrage, dass Reisende für ihren Griechenland-Urlaub zunehmend Orte suchen, die eher abseits der typischen Ziele liegen“, heißt es auf der Website des Reise-Unternehmens.

Der Trend geht klar dahin, kleinere Ziele anzufliegen, die weniger touristisch erschlossen sind. Zu den aufstrebenden Reisezielen gehören laut Mabrian und der Marketing-Agentur Mindhaus folgende Orte in Griechenland, die 2024 einen großen touristischen Zuwachs erlebt haben:

Lesbos ist die drittgrößte griechische Insel und verzeichnet mit 78,8 Prozent das größte touristische Wachstum. Laut greece-moments.com auch aus dem Grund, dass sich die Insel viel ihrer Ursprünglichkeit bewahrt hat: „Spätestens wenn du in einem der traditionellen Dörfer unter einer schattigen Platane sitzt und einen griechischen Kaffee mit den Einheimischen schlürfst, wirst du die Magie von Lesvos spüren.“ Vor einingen Jahren machte hier noch das Geflüchtetenlager Moria auf Lesbos die Schlagzeilen.

Chios ist die fünftgrößte der griechischen Inseln und erreicht einen Touristen-Zuwachs von 65,2 Prozent . Die Ägäis-Insel ist vor allem für seine mittelalterlichen Dörfer bekannt, schreibt griechenland.de . Und dafür, dass hier Mastix hergestellt wird: Ein Baumharz-Balsam, der vielerlei Verwendung findet.

Thrakien ist eine Region im Norden Griechenlands, die an die Türkei und Bulgarien grenzt. Thrakiens Tourismus ist um 62,8 Prozent gewachsen. „In dieser Gegend erlebt man eine faszinierende Mischung aus Antike, Orient und Okzident, was ein besonderes Flair verbreitet“, schreibt griechenland.de .

Samos ist eine griechische Insel, die im östlichen ägäischen Meer liegt und ein touristisches Wachstum von 51,7 Prozent verzeichnet. Die Insel ist der Geburtsort des Philosophen Epikur und des Mathematikers Pythagoras, wie Geo schreibt. Deshalb sind hier noch einige Sehenswürdigkeiten nach den historischen Figuren benannt.

Weitere Inseln und Regionen mit erheblichem touristischen Wachstum um die 20 Prozent sind: Thasos, Skopelos, Skiathos, Ägina, Kos, Zakynthos .

Was kann man auf Kreta erleben?

Die versteckten Juwelen könnten Kreta und Korfu ablösen. Aber wen es dennoch auf die größte griechische Insel verschlägt: Kreta lockt mit schönen Wanderrouten, atemberaubenden Schluchten und tollen Wasserfällen. Es gibt auch Orte, an denen man dem Massentourismus entfliehen kann. Außerdem sind die Hafenstädte einen Besuch wert. Und die beliebte Touristenattraktion Spinalonga soll verbessert werden.

Wer überlegt, im Herbst nach Kreta zu reisen, der sollte wissen, wie das Wetter Statistiken zufolge im September und Oktober sowie im November ist.