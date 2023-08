Neue Gesetze im September 2023: Kfz-Zulassung wird digital

Monat für Monat treten neue Regelungen und Gesetze in Kraft. Ab September startet etwa "i-Kfz". Autobesitzer können An-, Ab- und Ummeldungen dann digital durchführen.

Im September 2023 kommen auf Verbraucherinnen und Verbraucher wieder einige Änderungen und Neuerungen zu. So geht etwa die internetbasierte Fahrzeugzulassung "i-Kfz" an den Start, die Abgabefrist für die Steuererklärung 2022 endet, Halogen-Pins stehen vor dem Aus und der Online-Versandhändler Amazon stellt seinen E-Abo-Service "Kindle Newsstand" ein.

Digitale Fahrzeugzulassung: Was kann "i-Kfz"?

Am 1. September geht das Projekt "i-Kfz" in Deutschland an den Start. Damit will das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) das Fahrzeugzulassungswesen digitalisieren. Bürgerinnen und Bürger können ihr Auto dann online an-, ab- und ummelden und sparen sich damit den Weg zur Zulassungsstelle sowie die Wartezeit vor Ort.

Dem BMDV zufolge können Fahrzeuge, die mit i-Kfz zugelassen sind, außerdem direkt im Straßenverkehr genutzt werden. Zudem sollen dem Ministerium zufolge auch die Kosten für die internetbasierte Zulassung deutlich unter den Kosten für eine Anmeldung in der Zulassungsbehörde vor Ort liegen.

Steuererklärung 2022: Frist für die Abgabe läuft Ende September aus

Wer seine Steuererklärung für das Jahr 2022 bis jetzt vor sich hergeschoben hat, sollte sich ein Wochenende dafür freischaufeln, denn die Frist für die Abgabe läuft am 30. September 2023 für Privatpersonen ab. Da der Tag aber auf einen Samstag fällt, kann die Erklärung laut dem Handelsblatt auch am 2. Oktober 2023 noch abgegeben werden.

Halogen-Pins vor dem Aus: Ab September 2023 werden sie nicht mehr verkauft

Ab 1. September 2023 ist der Verkauf neuer Halogen-Pins nicht mehr erlaubt. Dann darf die alte Ware nur noch abverkauft werden. Betroffen sind sogenannte Niedervolt- und Hochvolt-Halogenlampen. Hinter dem Verbot steht die Ökodesign-Richtlinie der EU zur Steigerung der Energieeffizienz. Ersetzt werden sollen die Halogen-Pins durch LED-Modelle.

Amazon stellt seinen E-Abo-Service ab September ein

Amazon hat angekündigt, seinen E-Abo-Service "Kindle Newsstand" am 4. September endgültig einzustellen. Bereits seit 9. März werden über den Service keine Magazine mehr für das Kindle verkauft. Dem Online-Versandhändler zufolge werden monatliche Abos nicht mehr erneuert sowie Jahresabos automatisch zum 4. September 2023 beendet. Die Kosten für möglicherweise noch ausstehende Ausgaben werden in diesem Zuge erstattet. Ausgaben, die von Nutzerinnen oder Nutzern gekauft und heruntergeladen wurden, bleiben auf dem E-Reader.