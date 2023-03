Warnung vor neuer Betrugsmasche bei Ebay Kleinanzeigen

Beim beliebten Online-Portal Ebay Kleinanzeigen ist eine neue Betrugsmasche im Umlauf. Betrüger verlangen besonders schnell Kontakt- und Kontodaten.

Wer gelegentlich auf Ebay Kleinanzeigen unterwegs ist, sollte das nun besonders vorsichtig tun. Denn beim beliebten Online-Portal ist eine neue Betrugsmasche im Umlauf. Per Phishing-Methode werden vor allem Verkäufer ins Visier genommen. Die Betrüger gehen sehr gezielt vor.

Phishing-Betrugsmasche über Ebay Kleinanzeigen führt auf gefälschte Internetseite

Über Ebay Kleinanzeigen können private Verkäufer unkompliziert alles Mögliche verkaufen. Und Schnäppchenjäger sind hier oft an der richtigen Adresse. Wenn der potenzielle Käufer Interesse an einem Produkt hat, schreibt er den Verkäufer an. Oft werden dann für die leichtere Kommunikation Telefonnummern ausgetauscht.





Genau hier setzt die neue Phishing-Betrugsmasche an. Angebliche Kaufinteressenten fordern dabei sofort die Kontaktdaten des Verkäufers. Wer seine Daten dann herausgibt und eventuell sogar noch auf Links in den E-Mails der Betrüger klickt, landet auf einer gefälschten Seite. Diese wirken oft sehr seriös und sich für Laien kaum als Betrugsmasche zu erkennen. Auf der gefälschten Internetseite werden die Verkäufer aufgefordert, ihre Bankdaten anzugeben – sodass der angebliche Käufer das Geld überweisen kann.

Betrüger verlangen auf Ebay Kleinanzeigen besonders schnell Kontodaten

Ein 26-Jähriger im Raum Konstanz fiel der Masche bereits zum Opfer. Als er seine Kontodaten angab, bemerkte er wenig später eine Abbuchung in Höhe von mehreren tausend Euro. Dabei handelt es sich um keinen Einzelfall. Das Magazin Techbook recherchierte, dass die Betrugs-Konten auf Ebay Kleinanzeigen nie länger als drei Tage existierten.

Polizei gibt Tipps, um Phishing-Attacken der Betrüger zu erkennen

Die Polizei gibt Tipps, wie man Phishing-Betrugsversuche erkennen kann. Am wichtigsten ist, dass keine Bank eine solche Mail senden würde, über die eine Zahlung abgewickelt werden soll. Außerdem sollte man sensible Daten nie leichtfertig preisgeben und bei Ebay Kleinanzeigen lieber auf den internen Chat des Unternehmens vertrauen, anstatt die eigenen Kontaktdaten schnell auszugeben oder auf unbekannte Links klicken.

Lesen Sie dazu auch