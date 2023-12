Pumuckl-Stimme Maxi Schafroth liebt die "pure Emotion" des Kobolds

Plus Die neuen Geschichten vom Pumuckl erscheinen bald auf RTL+. Der Allgäuer Kobold-Darsteller Maxi Schafroth bekommt Lob und trauert einer Sache nach.

Ein kleiner frecher Kobold mit feuerroten Haaren hat ganze Generationen von Kindern bezaubert. Pumuckl heißt das Kerlchen, dessen lustige Geschichten ab 1982 im Fernsehen liefen. Auch Maxi Schafroth, der Kabarettist aus dem Unterallgäuer Ort Stephansried, hat die Serie, die in der Schreinerei von Meister Eder spielten, einst gern angeschaut. „Ich bin mit dem Pumuckl aufgewachsen“, sagt er. Und nun, im Alter von 38 Jahren, ist Maxi Schafroth selbst der Pumuckl.

Nun ja, nicht ganz. Der Kabarettist leiht ihm seine Stimme. Denn der animierte Kobold mit den magischen Kräften darf demnächst wieder Schabernack treiben. Der TV-Sender RTL hat 13 neue Folgen drehen lassen, in denen der Neffe von Meister Eder, Florian Eder, die Schreinerei weiterbetreibt.