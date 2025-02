Kerber steigt zur Sportdirektorin in Bad Homburg auf

Angelique Kerber wird beim Tennisturnier in Bad Homburg als neue Sportdirektorin künftig mehr Verantwortung übernehmen. Die schwangere 37-Jährige und bisherige Botschafterin werde eine Doppelspitze mit ihrem Manager, Turnierdirektor Aljoscha Thron, bilden, teilten die Veranstalter mit.

«Für mich war das Turnier von Anfang an ein Herzensprojekt», sagte die frühere Weltranglistenerste. «Ich weiß, was die Spielerinnen brauchen. Da kommt schon ein bisschen Arbeit auf mich zu.» Ob sie dieses Mal vor Ort sein werde, ließ sie offen. Kerber erwartet im Sommer ihr zweites Kind.

Als Mutter von Töchterchen Liana (2) war Kerber in den Leistungssport zurückkehrt, ehe sie bei den Sommerspielen 2024 in Frankreich ihre Karriere beendete. In Bad Homburg hatte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin bei der Premiere 2021 den Titel gefeiert.

Nachwuchs-Hoffnung Lys wird in Bad Homburg aufschlagen

Für die diesjährigen Bad Homburg Open vom 21. bis 28. Juni rechnen die Organisatoren mit einem stärkeren Teilnehmerinnenfeld als in den vergangenen Jahren. Da das Event von der 250er- zur 500er-Turnierkategorie hochgestuft wurde, ist es in der Woche vor Wimbledon das wichtigste Vorbereitungsturnier.

Aus der Riege der deutschen Tennisspielerinnen erhielt die Hamburger Nachwuchs-Hoffnung und Australian-Open-Achtelfinalistin Eva Lys eine Wildcard. Ihre Zusage für das Rasenturnier gab zudem die polnische Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek, die im vergangenen Jahr wegen eines positiven Dopingfalls für einen Monat gesperrt war. Auch die frühere Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz möchte sich in Bad Homburg auf Wimbledon vorbereiten.