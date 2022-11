Neue Funktion: WhatsApp ermöglicht Nachrichten an sich selbst

Selbstgespräche bei WhatsApp. Klingt kurios, kann aber nützlich sein. Durch eine neue Funktion werden Nachrichten an sich selbst nun möglich.

Selbstgespräche können in Zukunft auch bei WhatsApp geführt werden. Sie werden durch Nachrichten an sich selbst möglich, die im klassischen Chat hinzukommen. Der Meta-Konzern, zu dem neben WhatsApp auch Instagram und Facebook gehören, gab bekannt, die neue Funktion einzuführen. Sie läuft unter dem Namen "Message Yourself" und schafft neue Möglichkeiten.

Neue WhatsApp-Funktion: Nachrichten an sich selbst möglich

Die neue Funktion bringt einen WhatsApp-Chat, welcher ganz oben auf der Kontaktliste eines jeden WhatsApp-Accounts zu sehen sein wird. Wer diesen anwählt, kann sich selbst Nachrichten schreiben. Das mag im ersten Moment kurios klingen, hat aber durchaus einen Sinn.

In dem Chat können beispielsweise Einkaufslisten, Notizen und Erinnerungen mit sich selbst geteilt werden. Es können auch eigene Nachrichten festgepinnt werden, damit sie ganz oben in der Chatliste auftauchen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bislang verwendeten einige Nutzerinnen und Nutzer des Messengers einen Umweg. Mit der Funktion "Click to Chat" konnte in einigen Schritten ein Chat geöffnet werden, in dem man sich selbst schreiben konnte. Diese Schritte sind nun nicht mehr nötig und der Workaround über die spezielle wa.me-URL ist es ebenfalls nicht mehr.

Telegram und Slack bieten die Funktion bereits an

Einige Konkurrenten von WhatsApp haben die Funktion bereits im Portfolio. Bei der Community-Plattform Slack können Nutzerinnen und Nutzer sich selbst Notizen schicken. Ganz oben auf der Liste erscheint der Kontakt allerdings nicht.

Telegram bietet die Funktion "Gespeichertes" an. Diese stellt einen gesonderten Chat dar, bei dem User Notizen und Nachrichten festhalten können. Die Funktionsweise ist bei Slack und Telegram ähnlich, wie es nun bei WhatsApp der Fall sein wird. Wann genau die neue Funktion verfügbar sein wird, gab Meta zunächst nicht bekannt.

Lesen Sie dazu auch