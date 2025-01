Steigt die Arbeitslosigkeit im Januar? Agentur berichtet

Über die jüngsten Trends am hessischen Arbeitsmarkt berichtet die Regionaldirektion der Arbeitsagentur an diesem Freitag (10 Uhr). Befürchtet wird, dass die Zahl der Arbeitslosen im Januar weiter zugenommen hat. Schon im Dezember hatte es einen Anstieg gegeben. Unternehmen suchen angesichts der Konjunkturflaute weniger Arbeitskräfte als in wirtschaftlich starken Zeiten, berichtete die Regionaldirektion kürzlich. Wer arbeitslos werde, habe es schwerer, einen neuen Job zu finden.

Zum Stichtag 12. Dezember waren nach Angaben der Regionaldirektion 194.337 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet - 1.444 mehr als im November. Die Arbeitslosenquote blieb den vierten Monat in Folge bei 5,5 Prozent. Für das Gesamtjahr 2024 errechnete die Direktion eine durchschnittliche Arbeitslosenzahl von knapp 195.000 Menschen - der höchste Stand seit 2010, so die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU).