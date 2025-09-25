Icon Menü
Neue Zentrale: Spatenstich für neue Opel-Zentrale «Green-Campus»

Neue Zentrale

Spatenstich für neue Opel-Zentrale «Green-Campus»

Bei Opel gab es eine Reihe von Umstrukturierungen. Jetzt bekommen der Autobauer und sein Mutterkonzern in Rüsselsheim eine neue Firmenzentrale.
Von dpa
    Auf dem Green-Campus soll die Opel-Geschäftsführung einziehen. (Symbolbild)
    Auf dem Green-Campus soll die Opel-Geschäftsführung einziehen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Mit dem ersten Spatenstich beginnt in an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) der Bau des Herzstücks der künftigen Stellantis Germany- und globalen Opel-Zentrale. In den geplanten «Green-Campus» auf dem Werksgelände sollen die Opel-Geschäftsführung und die deutsche Stellantis-Einheit einziehen. Stellantis will in den nächsten Jahren eine nachhaltige, grüne Firmenzentrale schaffen und mit dem Bau auch ein Bekenntnis zu Opel als deutscher Marke im Konzern schaffen.

    Das frühere Familienunternehmen gehörte Jahrzehnte zum amerikanischen Generals-Motors-Konzern. Der Verkauf an den französischen PSA-Konzern im Jahr 2017 und die anschließende Integration von Opel in den PSA-Konzern, der späteren Stellantis, wurde von zahlreichen Umstrukturierungsmaßnahmen begleitet.

