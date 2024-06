Eberhofer ist zurück: "Steckerlfischfiasko" kommt ins Kino

Die Bücher- und Filmreihe der "Eberhofer"-Krimis ist äußerst beliebt. Doch ob eine weitere Verfilmung kommt, war lange unklar. Nun gibt es gute Nachrichten.

Düster sah es aus für alle Fans der Eberhofer-Krimis: Fast ein Jahr lang war unklar, ob es weitere Filme aus der beliebten Krimi-Reihe rund um den Polizisten Franz Eberhofer aus dem fiktiven Niederkaltenkirchen geben würde. Grund dafür war Kritik der Autorin, Rita Falk, auf deren Büchern die Verfilmungen basieren, am Filmunternehmen Constantin.

Nun gibt es gute Nachrichten – und sie kommen traditionsgemäß in Form einer weiteren bayerischen Küchenspezialität. "Steckerlfischfiasko" kommt ins Kino. Das gab Constantin am Freitag bekannt. Die Dreharbeiten sind für das kommende Jahr geplant. Auf der Leinwand ist die Buchverfilmung dann voraussichtlich im Sommer 2026 zu sehen.

Neuer Eberhofer-Film "Steckerlfischfiasko" kommt 2026 ins Kino

Obwohl die bisherigen Eberhofer-Film Millionen von Menschen begeisterten, distanzierte sich die Eberhofer-Erfinderin Rita Falk von der Verfilmung eines ihrer Bücher und stellte infrage, ob es künftig weitere Filme geben würde. Falk empfand das Drehbuch von "Rehragout-Rendezvous" als "platt", "trashig" und "ordinär", wie sie vergangenes Jahr erklärte. Constantin teilte daraufhin mit, dass die Aussagen der Autorin "bedauerlich" seien. Beide Seiten betonten trotz der Meinungsverschiedenheit ihre gute Zusammenarbeit.

In der Ankündigung für die neue Verfilmung wird Falk nun wie folgt zitiert: "Es gibt wohl niemanden, der auf den neuen Film "Steckerlfischfiasko" mehr gespannt ist, als ich es selber bin. Oder wie der Franz vielleicht sagen würde: schau ma moi, dann seng mas scho."

"Steckerlfischfiasko" ist die zehnte Verfilmung der Eberhofer-Reihe

Der Disput wurde nun allem Vernehmen nach also beigelegt. Vergangenes Jahr ist "Steckerlfischfiasko" bei dtv in erschienen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht wieder der Polizist Franz Eberhofer (gespielt von Sebstian Bezzel), der unter "dubiosen Volksfestclans ermittelt". Franz' Freundin Susi kandidiert derweil als Bürgermeisterin, "was bei Franz und dem amtierenden Dorfoberhaupt hochgradig nervöse Zuckungen auslöst", wie es bei dtv heißt.

Es handelt sich bereits um die zehnte Verfilmung aus der populären Eberhofe-Krimireihe. Die Bücherreihe umfasst insgesamt zwölf Romane. (mit dpa)