Falk Richter setzt neuen Jelinek-Text «Endsieg» in Szene

Die österreichische Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek (78) hat nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten einen neuen Text zur aktuellen Situation in den USA geschrieben. Der Text «Endsieg» werde am 6. Dezember erstmalig im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg präsentiert, teilte das Schauspielhaus mit.

Es inszeniert Falk Richter, der bereits «Am Königsweg» im Schauspielhaus auf die Bühne brachte. Das Stück hatte Jelinek geschrieben, als Donald Trump im November 2016 zum ersten Mal zum US-Präsidenten gewählt wurde.

In dem Text «Endsieg», der auf Jelineks Website erschien, demontiere die Autorin «scharfsinnig und mutig, mit der Macht der Intelligenz, auch hier die populistische Rhetorik des "neuen alten Königs"», hieß es.

Aber noch stärker als in ihrem früheren Stück kreise ihre Aufmerksamkeit um das «Volk», «seine Anhänger*innen, die einen gewaltbereiten, menschen- und demokratieverachtenden Anführer, der keinerlei Versuche unternimmt, seine schrecklichen Absichten zu verbergen, gerade deswegen lieben und bewundern».