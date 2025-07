Mehr Geld für Beschäftigte in Brauereien

Die rund 2.500 Beschäftigten in Brauereien in Hessen und Rheinland-Pfalz bekommen nach Gewerkschaftsangaben künftig mehr Geld. Facharbeiter sollen innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten in drei Stufen ab August Gehaltssteigerungen von mindestens 5,8 Prozent erhalten, wie die Gewerkschaft NGG mitteilte. Laut NGG gilt der neue Tarifvertrag unter anderem für die Brauereien Bitburger, Radeberger in Frankfurt und Schmucker im Odenwald. In dem Tarifgebiet ist die Pfalz nicht enthalten.

