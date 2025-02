Neuer „Tatort“ aus Berlin: „Vier Leben“ wühlt in der deutschen Afghanistan-Wunde

Als die Nato-Truppen im Sommer 2021 überstürzt aus Afghanistan abzogen und die Taliban ohne größeren Widerstand das ganze Land übernahmen, geisterten für einige Tage schreckliche Bilder durch die Nachrichten: Verzweifelte Menschen, die sich auf den Flugfeldern drängten, ihre Arme ausstreckten, riefen und klagten, einige versuchten, sich an die startenden Evakuierungsflieger zu klammern.

Obwohl diese Ereignisse noch keine vier Jahre her sind, hat sie die Öffentlichkeit quasi vergessen. Kaum jemand spricht mehr über die Ortskräfte, die die Bundeswehr unterstützten und dann zahlreich zurückgelassen wurden. Die Wunde im deutschen Selbstverständnis mag tief gewesen sein, aber sie ist überraschend schnell verheilt.

Und jetzt macht sich ausgerechnet ein „Tatort“ daran, am Schorf zu kratzen: In „Vier Leben“, der neuesten Folge aus Berlin, wird ein Mann am helllichten Tag mitten in Berlin von einem Scharfschützen getötet. Das Opfer ist ein ehemaliger Politiker, der auf der Karriereleiter über einen Skandal zu viel gestolpert war – ein Skandal, dessen Spuren nach Afghanistan führen.

„Tatort: Vier Leben“ ist harter, komplexer Stoff – und ein packend erzählter Film

Gleich zu Beginn macht „Vier Leben“ klar, dass es ernst wird, unangenehm und kompliziert: „Dieser Tatort ist angelehnt an wahre Begebenheiten“, verrät eine Texttafel – auch in dieser Explizität, dieser betonten Anlehnung an echte Schicksale, ist das ungewöhnlich. Die beiden Berliner Ermittler, Susanne Bonard und Robert Karow (Corinna Harfouch und Mark Waschke), legen bald rote Fäden frei, die bis in die höheren Etagen von Bundeswehr, Politik und Wirtschaft führen.

„Vier Leben“ ist keine leichte Kost und will auch keine sein. Unter hohem Druck arbeiten die Ermittler sich durch Widerstände von allen Seiten. Immer wieder wird die Uhrzeit eingeblendet, die das latente Gefühl von Zeitdruck auch an den Zuschauer weitergibt. Tatsächlich vergeht im Film nicht einmal ein ganzer Tag: Am Morgen geschieht der erste Mord, am späten Abend ist der Fall geklärt.

Icon Vergrößern Soraya Barakzay (Pegah Ferydoni) setzt sich für die Rechte der ehemaligen Ortskräfte in Afghanistan ein. Hat sie etwas mit dem Mord zu tun? Foto: Gordon Muehle, rbb Icon Schließen Schließen Soraya Barakzay (Pegah Ferydoni) setzt sich für die Rechte der ehemaligen Ortskräfte in Afghanistan ein. Hat sie etwas mit dem Mord zu tun? Foto: Gordon Muehle, rbb

Mit in den Fokus der Ermittlungen gerät bald die Afghanin Soraya Barakzay (Pegah Ferydoni). Sie kämpft in Deutschland dafür, dass das Unrecht, das beim überstürzten Abzug geschah, aufgearbeitet wird. Und als Figur bringt sie ein weiteres Themengewürz in diese brodelnde Suppe: die Frage der Migration, des Rechts auf Asyl, der Menschenwürde – angesichts der hitzig geführten Debatte im Wahlkampf besonders aktuell.

Kriegseinsatz, Asyl, Menschenwürde: Der Berliner „Tatort“ spricht aktuelle Themen an

Der „Tatort“ ist selten unpolitisch, aber so kritisch und bissig wie hier ist er selten. „Vier Leben“ weitet die Grenzen dessen aus, was die Serie sein kann – eben nicht einfach nur irgendein TV-Krimi, sondern mehr als das.

Egal, ob man das deutsche Engagement in Afghanistan und das prompte Ende des Einsatzes grundsätzlich für richtig hält oder für falsch, unabhängig davon, wie man zum Thema Asyl steht – dieser Film beleuchtet die Schwächen auf beiden Seiten, er weigert sich, komplizierte Probleme auf einfache Antworten herunterzubrechen. Das ist zugleich seine größte Stärke und seine markanteste Schwäche. Denn „Vier Leben“ ist anspruchsvoll, unangenehm, konfrontativ, möchte Diskussionen auslösen und wehtun. Das wird nicht jedem Freund des gemütlichen Sonntagabendkrimis gefallen. Eins aber steht fest: „Vier Leben“ ist eine „Tatort“-Sternstunde und verdient – genau wie das Schicksal der Afghaninnen und Afghanen – unsere Aufmerksamkeit.