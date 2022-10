Christian Bale ermittelt in schaurigem Mystery-Thriller

Als Detektiv muss Bale in seinem neuen Netflix-Streifen einen grausamen Mord aufklären. Regisseur Scott Cooper stellt ihm dafür eine Reihe anderer Hollywood-Schwergewichte an die Seite.

Oscar-Preisträger Christian Bale (48, "The Fighter") ist im ersten Trailer für den Mystery-Thriller "The Pale Blue Eye" in der Rolle eines Detektivs zu sehen, der einen grausamen Mord aufklären muss.

Der Streamingdienst Netflix stellte das Video zu dem düsteren Historien-Krimi, der im Jahr 1830 an der US-Militärakademie West Point spielt, am Donnerstag (Ortszeit) ins Netz.

Der Detektiv wird eingeschaltet, als ein junger Kadett tot aufgefunden wird - der Leiche fehlt das Herz. Bei den schwierigen Ermittlungen kommt ihm ein junger Soldat namens Edgar Allan Poe zur Hilfe. Poe (1809-1849), der später durch seine düsteren Spuk- und Krimigeschichten als Gruselautor berühmt wurde, diente tatsächlich kurze Zeit in West Point. "Harry Potter"-Star

Harry Melling spielt den exzentrischen, von Poesie begeisterten Soldaten.

Regisseur Scott Cooper ("Crazy Heart", "Feinde – Hostiles") holte auch Gillian Anderson, Timothy Spall und den 91-jährigen Robert Duvall vor die Kamera. Vorlage ist der Kriminalroman "The Pale Blue Eye (dt. Titel "Der denkwürdige Fall des Mr. Poe") von US-Autor Louis Bayard. Nach dem US-Kinostart Mitte Dezember soll der Film ab 6. Januar auf Netflix zu sehen sein.

(dpa)