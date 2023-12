Neuer TV-Sender: Dieser Fußballverein bekommt einen eigenen Sender

Nicht nur im linearen Fernsehen gibt es Neuigkeiten. Im Bereich Streaming-TV geht nun ein Fußballverein mit seinem ersten eigenen Sender an den Start.

Das lineare Fernsehen trommelt in diesem Jahr trotz einigen Verlusten zur großen Rückeroberung des abgewanderten Publikums. Neben neuen "Crime"- und Kochformaten im TV warten seit März weitere drei neue Doku- und Reportage-Sender im analogen Free-TV. Doch auch im Internet steht die Zeit nicht still. Nun bekommt ein Fußballverein seinen ersten eigenen TV-Sender im Bereich Streaming-Fernsehen. Wo und ab wann man ihn empfangen kann und um welchen Fußball-Verein es sich handelt, lesen Sie hier.

Neuer TV-Sender: Welcher Bundesliga-Verein bekommt seinen ersten eigenen Sender?

Kein Geringerer als der 1. FC. Union Berlin, das Überraschungsteam aus Ostberlin, bekommt seinen ersten eigenen Fernsehsender im Bereich Streaming-TV. Die Eisernen, die dieses Jahr ihre erste Teilnahme an der Champions League-Gruppenphase feierten, sind somit nun endgültig in den Kreis der etablierten Bundesligisten aufgestiegen. Doch welche Inhalte können Fans von Union Berlin auf dem neuen Sender erwarten, und wo kann man ihn empfangen?

Neuer TV-Sender: Wo kann man den neuen Sport-Sender empfangen?

Der neue Sport-Sender "Union Berlin TV" ist über "Pluto TV", dem kostenlosen Streamingdienst von Paramount zu empfangen. Kein Wunder, schließlich ist die US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft Hauptsponsor der Köpenicker und ziert auch das Trikot der Eisernen.

Mit "Pluto TV" hat sich laut Angaben von Union Berlin der Verein zudem einen "kostenlosen Streamingdienst" geangelt, der über "Hundert Live- und Original-Sender und tausende On-Demand-Filme in Partnerschaft mit großen TV-Sendern, Filmstudios, Verlagen und digitalen Medienunternehmen" anbiete. "Pluto TV" soll zudem ein internationales Publikum von monatlich 80 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern erreichen, zu denen schon bald eine Menge Fußballfans aus Berlin hinzustoßen könnten, so die Hoffnung bei Paramount und Union.

Neuer TV-Sender: Welche Inhalte sollen auf dem TV-Sender laufen?

Auf "Union Berlin TV" soll es laut Vereins-Angaben nicht nur alle Spiele der Bundesliga und des DFB-Pokals in der Rückschau geben, sondern auch eine Zusammenstellung der besten Szenen der UEFA-Champions-League-Teilnahme der Eisernen.

Auch winken den Unions-Fans Highlights aus dem Stadion mit exklusiven Interviews und Einblicken rund um den Verein und seine Mannschaften. Der Verein gibt auf seiner Seite zudem einen kurzen Einblick in das aktuelle TV-Programm des Senders. Dazu gehören:

"Die Zeit ist nun gekommen: Aufstieg – Der Film zum Ziel": Dokumentation aus dem Jahr 2019 begleitet die Spieler beim Aufstieg in die Bundesliga

"Dit is Union, verstehste": Dokumentation aus dem Jahr 2020 begleitet den Verein bei seinem ersten Jahr in der Bundesliga

"Auswärts in Europa ": Dokumentation aus dem Jahr 2021 Die erste europäische Reise in der UEFA Conference League

Neuer TV-Sender: Ist "Union Berlin TV" kostenlos?

Das besondere am TV-Angebot der Köpenicker ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen Streaming-Portalen wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime der Online-Sender "Pluto TV" aktuell noch keine Gebühren erhebt und daher komplett kostenlos empfänglich ist. Auch eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der werbefinanzierte Streaming-Anbieter wirbt aktuell mit dem Slogan "Stream now - pay never". Fraglich ist allerdings, ob das noch der Fall sein wird, sobald "Pluto TV" seine Marktstellung in Deutschland ausgebaut hat.