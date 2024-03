Neuer TV-Sender zeigt jetzt die Champions League kostenlos im Free-TV

Ausgewählte Champions League-Spiele gibt es jetzt im Free-TV zu sehen. Auf welchem Sender Fußballfans die Spiele verfolgen können und mit welcher Partie es losgeht.

Fußballfans dürfen sich ab dem 8. März 2024 auf eine Veränderung hinsichtlich der Übertragung der Champions League freuen: Erstmalig werden ausgewählte Spiele der Königsklasse nun auch im Free-TV übertragen. Möglich macht das eine Kooperation des HD-Senders DF1, der eine Partnerschaft mit der Entertainment-Plattform DAZN eingegangen ist. Alles, was Sie zu der neuen Zusammenarbeit wissen müssen, erfahren Sie in diesem Artikel.

Neuer TV-Sender zeigt jetzt die Champions League im Free-TV

Der erst im Januar gestartete Free-TV-Sender DF1 will bei den Großen mitmischen und überträgt ab dem 8. März in jeder Woche ein ausgewähltes Topspiel der europäischen Königsklasse. "Die UEFA Champions League ist zweifellos der prestigeträchtigste Wettbewerb im europäischen Fußball. Mit der K.O.-Phase setzt eine ganz besondere Atmosphäre ein. Wir sind unglaublich stolz und dankbar, die verbleibenden 16 Mannschaften auf dem Weg zum großen Finale am 1. Juni 2024 in London begleiten zu können", erklärt David Müller, Geschäftsführer der DF1 Medien GmbH in einem aktuellen LinkedIn-Post.

Los geht es direkt am 8. März mit der Achtelfinal-Partie Real Madrid gegen RB Leipzig, die auf DF1 ab 20 Uhr übertragen wird. Wer sich mit Fußball auskennt und den Champions League-Kalender im Kopf hat, wird nun allerdings hellhörig werden, denn die Partie zwischen den "Königlichen" und den Leipzigern wurde bereits am Mittwoch (6. März) gespielt und endete mit dem Ausscheiden von RB aus dem Wettbewerb.

Bei den Übertragungen auf DF1 handelt es sich demnach immer nur um neudeutsche "Re-Live Partien" - also schlicht um Wiederholungen. Die Übertragungen finden nicht direkt am Spieltag statt und erfolgen nachträglich. Bemerkenswert ist das Projekt aber allemal - immerhin wird der hochkarätige Fußball so auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht und das ohne zusätzliche Kosten. Wer also immer ein paar Tage warten kann und sich nicht daran stört, das Ergebnis schon zu kennen, könnte an dem neuen Projekt Gefallen finden.

DF1 - So können Sie künftig die Champions League im Free-TV anschauen

Laut dem Medienmagazin dwdl.de hat DF1 seine Ausstrahlung erst im Januar 2024 begonnen und ging als unverschlüsselter HD-Sender an den Start, der über Kabel, Satellit und zahlreiche Streaming-Plattformen empfangbar ist. Wie inside-digital.de schreibt, habe DF1 die Sendeplätze von Servus TV nach dessen Rückzug aus dem deutschen Markt übernommen. Dabei führe DF1 nicht nur einige Inhalte von Servus TV, wie die Sendung Quizjagd, fort, sondern plane für die Zukunft das Programmportfolio durch Eigenproduktionen im Bereich Entertainment und tägliche Newsinhalte zu erweitern.

DF1 kann über folgende Wege empfangen werden:

Lesen Sie dazu auch

Satellit : Über ASTRA 19,2 Ost, Transponder 1007, mit der Frequenz 11.303 MHz horizontal.

: Über ASTRA 19,2 Ost, Transponder 1007, mit der Frequenz 11.303 MHz horizontal. Kabel : Verfügbar bei Vodafone und Pyur (Telecolumbus, Primacom , Kabelmedienservice) – die genauen Frequenzen und Kanalnummern variieren.

: Verfügbar bei und Pyur (Telecolumbus, , Kabelmedienservice) – die genauen Frequenzen und Kanalnummern variieren. IPTV/Internet: Über Magenta TV , waipu.tv, Zattoo sowie zahlreiche kleinere Netzbetreiber, darunter auch die über Ocilion versorgten. Zusätzlich bietet DF1 einen Livestream auf seiner Website an.

Übrigens: Die ARD verabschiedet sich ab 2025 von all ihren SD-Sendern. Das bedeutet für Millionen von Zuschauern, dass sie ihre TV-Ausstattung umrüsten müssen. Außerdem ändert sich das Kabelfernsehen 2024 für Millionen Menschen in Deutschland. Der Grund ist eine Neuregelung der Gebühren bei Vermietern.