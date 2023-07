Neue Regeln und Gesetze im August 2023: Bäcker-Azubis bekommen mehr Geld

Gehalt, Bahn-Bonuspunkte, Android-Handy: Bei all diesen Themen bringt der August 2023 Veränderungen mit sich. Welche das sind, lesen Sie hier.

Der August 2023 bringt einige Veränderungen und Neuerungen. So verschwindet etwa ein Produkt aus den Ladenregalen und manche Azubis dürfen sich über mehr Geld freuen. Was sich im August für Verbraucher ändert. Ein Überblick.

Änderungen im August: Das Ende der Leuchtstoffröhre

Seit 15 Jahren darf Quecksilber nicht mehr in Elektrogeräten verwendet werden, die klassische Glühbirne ist schon länger nicht mehr erhältlich - jetzt gehen auch für ein anderes Leuchtmittel buchstäblich die Lichter aus. Vom 25. August an dürfen T8- und T5-Leuchtstofflampen in der EU nicht mehr hergestellt oder verkauft werden. Betroffen sind auch Hochvolt-Halogenlampen mit R7s-Sockel. Der Grund: Die verbotenen Lampen enthalten Quecksilber, es ist schädlich für die Umwelt und den Menschen.

Neues im August: Mehr Gehalt für Bäcker-Azubis

Über deutlich mehr Geld dürfen sich im August Bäcker-Azubis freuen. Laut Tarifvertrag steigt der Lohn im ersten Lehrjahr von 680 Euro auf 860 Euro. Hinzu kommt demnach eine Inflationsausgleichsprämie von monatlich 50 Euro. Der Präsident des Bäckerverbandes freut sich über diese Änderung. Sie helfe, um "im Wettbewerb um die besten Köpfe" eine Chance zu haben. So will man auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

August 2023: Frist für Steuererklärung 2021 endet

Eigentlich müssen Betroffene ihre Steuererklärung immer Ende Februar des übernächsten Jahres abgeben, wenn sie sich dafür professionelle Hilfe holen. Nicht so bei der Steuererklärung 2021. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Fristen nach hinten geschoben. So hat man noch bis zum 31. August Zeit für die Steuererklärung 2021 - aber nur dann, wenn man sie von einem Steuerberater oder einem Lohnsteuerhilfeverein machen lässt.

Update für Android-Smartphones im August

Wer ein Android-Smartphone besitzt, kann sich im August auf ein Update für das Android-Betriebssystem freuen. Es heißt Android 14 und soll laut den Entwicklern deutlich benutzerfreundlicher sein als frühere Systeme. So sollen im Hintergrund laufende Apps zum Beispiel nicht mehr einfach geschlossen werden. Auch die Akkulaufzeit soll sich verbessern. Das Android-Update wird ab dem 31. August ausgespielt.

Neuigkeiten im August 2023: Frischer Wind im TV

Sommerloch war gestern: Im August kehren einige TV-Formate aus der Sommerpause zurück. So etwa die Politik-Talkshows "Hart aber fair" am 14. August, "Maybritt Illner" am 31. August sowie "Markus Lanz" am 22. August. Auch Krimifans können sich freuen: Der Tatort kehrt Ende August mit einem neuen Film zurück auf die Bildschirme.

Bahn-Bonuspunkte sollen ab August 2023 einfacher zu nutzen sein

Kunden der Deutschen Bahn, die bei Geschäftsreisen gesammelte Bonuspunkte privat nutzen, mussten das bislang als geldwerten Vorteil in der Steuererklärung angeben. Jetzt soll es eine Erleichterung geben: Seit Juli übernimmt die Bahn die Versteuerung für das Vorteilsprogramm. Geschäftsreisende können nun mit wenig Aufwand bei privaten Reisen von ihren Bonuspunkten profitieren.

Änderungen im August: Neue Fragen für den Sportbootführerschein

Ab dem 1. August kommen auf Menschen, die einen Sportbootführerschein machen wollen, neue Fragen bei der Prüfung zu. Hintergrund sind laut dem ADAC geänderte Regeln, etwa zu Länge und Motorleistung von Schiffen auf dem Rhein.