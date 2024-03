Neues Banksy-Gemälde in London über Nacht aufgetaucht

Im Norden Londons ist am Wochenende ein neues Gemälde des mysteriösen Streetart-Künstlers Banksy aufgetaucht. Inzwischen hat er die Urheberschaft auch bestätigt.

Seit dem vergangenen Wochenende gibt es offenbar ein neues Werk des mysteriösen Streetart-Künstlers Banksy in der Nähe des Finsbury Parks im Norden Londons. An eine weiße Hauswand hinter einem kahlen Baum wurde über Nacht grüne Farbe gesprüht. Aus dem richtigen Blickwinkel erweckt diese den Anschein, der Baum trage Blätter. Darunter ist im Stil Banksys eine Frau zu sehen, die ein Sprühgerät in der Hand hält und das Werk betrachtet.

Banksy bestätigt Urheberschaft von neuem Gemälde in London

Der Banksy-Experte James Peak ist sich laut der BBC "todsicher", dass es sich um ein Werk des Streetart-Künstlers handelt. Aber bei Banksy, dessen Identität bis heute unklar ist, wisse man nie so genau, schränkte Peak ein. Auch auf dem Instagram-Account des Künstlers sind seit Montagmittag Fotos des Baumes vor der weißen Hauswand und des Gemäldes zu finden – ohne Titel. Trotzdem ist der Post als Bestätigung zu deuten, dass das Gemälde von ihm stammt.

Welche Botschaft hinter neuem Banksy-Werk in London stecken könnte

Das verwendete Grün ähnle der Farbe, die von der Bezirksverwaltung an Sozialbauten verwendet werde, sagte Peak. Er fügte hinzu: "Es ist jetzt Frühling und dieser Baum sollte voller Blätter sein, aber Banksy muss wohl vorbeigeradelt sein und gedacht haben, wie elend er aussieht." Laut Peak ist die Botschaft des Werkes klar: "Die Natur kämpft und es liegt an uns, ihr beim Nachwachsen zu helfen."

Letztes bestätigtes Banksy-Werk wurde offenbar geklaut

Banksy hat in der Vergangenheit immer wieder Gemälde nachts auf Hauswände und andere Oberflächen gesprüht. Seine meist gesellschaftskritischen Werke werden teils für hohe Summen gehandelt. Vor diesem nun entstandenen Gemälde war das letzte bestätigte Werk des Künstlers im Dezember, als er Militärdrohnen auf ein Stoppschild in Peckham im Süden Londons malte. Weniger als eine Stunde, nachdem es in den sozialen Medien des Künstlers als echt bestätigt wurde, wurde es entfernt. Zeugen wollen einen Mann mit Bolzenschneidern beobachtet haben. Später wurden zwei Männer wegen des Verdachts des Diebstahls und der Sachbeschädigung festgenommen.