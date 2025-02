Kia EV4 soll Kompaktklasse elektrifizieren

Kia schließt die Lücken in seiner elektrischen Flotte und bringt jetzt den EV4 auf den Weg. Nach EV3, EV6 und EV9 ist er das bereits das vierte rein elektrische Modell. Wie seine großen Brüder nutzt es eine 800-Volt-Architektur und soll deshalb kurze Ladezeiten bieten, stellt Kia in Aussicht. Die Reichweite dürfte im besten Fall deutlich über 600 Kilometer betragen, ist aus Unternehmenskreisen zu hören. Genaue technische Daten will Kia erst zur offiziellen Premiere im Ende des Monats verraten.Nachdem bislang immer nur von einem unkonventionell gezeichneten Fließheck die Rede war, hat Kia jetzt noch eine zweite Variante bestätigt: Speziell dem europäischen Geschmack entsprechend soll es auch ein Steilheck im Stil des Kia Ceed geben, das dann auch in Europa gebaut wird. Der Einstiegspreis für die beiden Stromer wird auf rund 40.000 Euro taxiert.

Während der EV4 auf die Mitte des Marktes zielt, bereiten die Koreaner noch zwei weitere Modelle für die Randsegmente vor: Ein EV2 soll bald zum Einstiegsmodell werden und mit einem Kleinbus wollen sie zum Ende des Jahres das erste von mehreren maßgeschneiderten leichten Nutzfahrzeugen auf einer Elektroplattform bieten.