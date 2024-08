Neue Flüssigkeitsgrenzen an Flughäfen

An den Flughäfen werden die Flüssigkeitsregeln fürs Handgepäck wieder verschärft. Passagiere dürfen ab dem 1. September Flüssiges wieder ausschließlich in kleinen Behältern bis 100 Milliliter mit sich führen, wenn diese obendrein in einer durchsichtigen Plastiktasche mit einem Höchstvolumen von einem Liter verpackt sind. Darauf weist die Bundespolizei hin. Auch am Flughafen München gelten somit neue Regeln.

Seit 2006 gibt es die Regeln zur Flüssigkeitsbegrenzung in Flugzeugen. Durch neuartige Gepäckscanner mit der aus der Medizin bekannten Computer-Tomographie-Technik (CT) wurden die Obergrenzen zwischenzeitlich gelockert. Die CT-Scanner, die vereinzelt auch am Franz-Josef-Strauß-Flughafen in München zum Einsatz kommen, können in Sekundenschnelle dreidimensionale Bilder des Handgepäckinhaltes erstellen. Die Flüssigkeitsregeln schienen überflüssig. Nun zweifelt die EU die Zuverlässigkeit der CT-Scanner an.

EU hebt Ausnahmeregelung nach drei Monaten wieder auf

Einige Länder, wie die Niederlande, haben die CT-Scanner bereits flächendeckend eingeführt. In Großbritannien werden sie bis 2025 Pflicht. Damit sollte auch die Menge an weggeworfenen Getränke-, Handcreme- oder Haargelbehältern reduziert werden. Der Beschluss der EU-Kommission kam am 29. Juli - nur drei Monate, nachdem die Ausnahmeregelung am 23. April eingeführt wurde. Die Ausnahmeregelung sah vor, dass Reisende auch Behältnisse bis 330 Milliliter mitnehmen durften. So durften auch in München kleinere Getränke mit ins Flugzeug genommen werden, wenn man eine entsprechende CT-Scanner-Linie erwischt hat.

Mit dem neuen Beschluss gilt die Obergrenze von 100 Millilitern wieder flächendeckend in der ganzen EU. Die gleiche Regelung gibt es auch in Island, der Schweiz und Norwegen. Reisende am Flughafen in München sollten ihre Flüssigkeiten also unbedingt in entsprechende Behältnisse umfüllen, um Probleme bei der Sicherheitskontrolle zu vermeiden.