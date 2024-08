Totes Baby in Müllsack im Landkreis Osnarbrück gefunden

In Berge im Landkreis Osnabrück kam es vor etwa zwei Wochen zu einem furchtbaren Fund: In einer Gargage fand man ein totes Neugeborene in einem Müllsack. Zuerst hatte die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) über den Fall berichtet. Wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Freitag bestätigte, habe eine Obduktion ergeben, dass der Säugling nach der Geburt lebensfähig gewesen sei.

Wie die Staatsanwaltschaft gegenüber der NOZ erklärte, ist auch nach der abgeschlossenen Obduktion unklar, woran das Neugeborene starb. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter erklärte, sei die Identität der Mutter wahrscheinlich bekannt. Wegen der laufenden Ermittlungen habe die Staatsanwaltschaft keine weiteren Einzelheiten zum Fall mitgeteilt.