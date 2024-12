Neujahr 2025: Warum wird am 1. Januar gefeiert? Und welches Land hat als Erstes Neujahr?

Neujahr 2025 wird am 1. Januar gefeiert – was selbstverständlich klingt, war es in der Geschichte lange Zeit nicht. Wer hat das Datum festgelegt? Und ist Neujahr überall in Deutschland gesetzlicher Feiertag?

In diesem Artikel liefern wir die Antworten und nennen auch den Wochentag für den 1. Januar 2025. Außerdem verraten wir, wo es am frühesten Neujahr ist und welches Land als Letztes feiert.

Übrigens: Bei uns finden Sie auch Sprüche für Neujahrsgrüße, die Sie verschicken können. Außerdem verraten wir, warum man am 31. Dezember Silvester feiert und was hinter diesem Namen steckt.

Wochentag am 1.1.25: Wann ist Neujahr 2025?

Auf welchen Wochentag fällt der 1. Januar? Hier die Antwort für 2025 und die folgenden Jahre:

Wochentag am 1. Januar 2025: Mittwoch

Wochentag am 1. Januar 2026: Donnerstag

Wochentag am 1. Januar 2027: Freitag

Neujahr 2025: Ist der 1. Januar ein gesetzlicher Feiertag?

Ja, Neujahr am 1. Januar zählt zu den neun gesetzlichen Feiertagen in Deutschland, die in allen Bundesländern gelten. Die Menschen haben also frei, die Geschäfte bleiben geschlossen.

Bedeutung von Neujahr: Warum feiert man das neue Jahr?

Schon im Jahr 153 vor Christus hatten die Römer in ihrem Kalender den Beginn des Amtsjahres vom 1. März auf den 1. Januar verlegt. Durch Caesars Kalenderreform begann dann auch das Kalenderjahr mit dem 1. Januar. Schon um 700 nach Christus war es in Rom üblich, an diesem Datum das Marienfest zu feiern, das später aber an Bedeutung verlor.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde der Jahresbeginn zu unterschiedlichen Daten gefeiert - auch zwischen den Ländern gab es Unterschiede. Papst Innozenz XII. legte schließlich 1691 den 1. Januar endgültig als einheitlichen Neujahrstag fest.

Wer hat als erstes Neujahr 2025?

Durch die verschiedenen Zeitzonen, ist es weltweit unterschiedlich, wann die Länder ins neue Jahr starten. Los geht es in der Zeitzone UTC+14, zu der die Inselstaaten Kiribati und Samoa im Pazifik gehören. Wenn dort um 0 Uhr Neujahr eingeläutet wird, ist es in Deutschland mit der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) 11 Uhr vormittags. Danach findet der Jahreswechsel im Stundentakt in allen 24 Zeitzonen statt.

Welches Land feiert Neujahr als Letztes?

Zuletzt erreichen die Howlandinsel und die Bakerinsel das neue Jahr, die beide politisch zu den Außengebieten der USA gehören. Sie liegen in der Zeitzone UTC-12. Wenn dort das neue Jahr beginnt, ist es in Deutschland bereits 13 Uhr.