"Neuland" im ZDF: Alle Infos rund um Sendetermine, Darsteller, Handlung und Übertragung

Die Dramaserie "Neuland" lief Ende Dezember im ZDF und war vorab schon in der Mediathek verfügbar. Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermine, Darsteller, Handlung und Übertragung.

Wie eine Außerirdische in der Kleinstadtidylle - so fühlt sich Karen, die Berufssoldatin und Hauptrolle von "Neuland". Die Schwester einer alleinerziehenden Mutter muss nach dem Verschwinden ihrer Schwester in die Rolle einer Kleinstadtmutter einspringen und kommt damit nicht bestens zurecht.

Ende Dezember lief die Familientragödie im ZDF und war schon vorab in der Mediathek zum Abruf bereit.

Sie möchten gerne mehr über "Neuland" im ZDF erfahren? In diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Infos zur sechsteiligen Serie. Wie lagen die Sendetermine? Was ist die Handlung? Und welche Darstellerinnen und Darsteller sind in der Besetzung?

Die Sendetermine von "Neuland" im ZDF

Das sechsteilige Familiendrama wird in zwei Hälften ausgestrahlt. Los ging es mit den ersten drei Folgen am 27. Dezember, bevor am 28. Dezember schließlich der restliche Teil lief. Etwas übersichtlicher und auf einen Blick haben wir Ihnen hier noch einmal die genauen Sendetermine mit Sendezeit zusammengefasst:

Dienstag, 27. Dezember 2022, ab 22.15 Uhr: Folge 1-3

Mittwoch, 28. Dezember 2022, ab 22.15 Uhr: Folge 4-6

In der Mediathek ließen sich die Folgen schon seit dem 14. November 2022 sehen.

"Neuland" im ZDF: Übertragung im TV oder Stream

Alle sechs Folgen von "Neuland" waren im linearen TV und gleichzeitig auch im Live-Stream des ZDF zu sehen. Los ging es sowohl am 27. Dezember als auch am 28. Dezember um 22.15 Uhr.

Handlung: Worum geht es bei "Neuland"?

Die Berufssoldatin Karen Hopf wird während eines Auslandseinsatzes in Mali überraschend zurück nach Hause gerufen. Ihre Schwester Alexandra Brandt ist spurlos verschwunden. Da sie alleinerziehend war, soll sich nun Karen um ihre Nichten kümmern. Aber Karen hat ein Problem: Seit einem traumatischen Einsatz in Afghanistan ist sie schwer suchtkrank und kann sich nur schwierig an das Leben in einer Kleinstadtidylle gewöhnen. Aber die friedliche Fassade der Kleinstadt scheint zu bröckeln. Denn in vielen Familien brodelt es und an der Grundschule kommt es zu Gewalt zwischen Kindern. Als dann das mysteriöse Verschwinden von Alexandra aufgeklärt wird, lebt eine dunkle Lüge weiter.

Schauspieler von "Neuland": Darsteller in der Besetzung

In der Hauptrolle von Karen Holt ist die Darstellerin Franziska Hartmann zu sehen. Hier haben wir Ihnen eine Übersicht über alle Schauspielerinnen und Schauspieler in der Besetzung aufgelistet:

Franziska Hartmann als Karen Holt

als Peri Baumeister als Marie Klein

als Mina Tander als Sarah Reimers

als Anneke Kim Sarnau als Anke Ritter

als Anke Christian Erdmann als Daniel Ritter

als Godehard Giese als Hauke Klein

als Steve Windolf als Erik Stein

als Angelina Häntsch als Sophie Petzold

Serkan Kaya als Erhan Yilmaz

als Erhan Yilmaz Lene Oderich als Lea Brandt

Aennie Lade als Zoe Brandt

Omran Saleh als Rami Aziz

André M. Hennicke als Christian Grawert

Lucas Prisor als Marek Leitner

Siir Eloglu als Naida Gilani

Albrecht Ganskopf als Jost Habeck

Janek Rieke als Martin Brandt

als Emilia Kowalski als Greta Reimers-Stein

als Cooper Dillon als Lukas Ritter

als Leopold Mühlbauer als Jasper Klein

als Sonja Hurani als Sahar Aziz

als Sahar Aziz Samuel Benito als Ben Stein

Gibt es eine Wiederholung von "Neuland"?

Informationen dazu, ob es eine Wiederholung im TV geben wird, hat das ZDF bisher nicht veröffentlicht. Klar ist jedoch: "Neuland" war schon vor dem Sendetermin in der sender-eigenen Mediathek verfügbar. Seit Montag, dem 14. November 2022, stehen Ihnen alle Folgen für ein Jahr lang zur Verfügung.