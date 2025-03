Heftiges Erdbeben trifft Neuseelands Südküste

Ein starkes Erdbeben der Stärke 6,7 hat sich am Dienstag vor der Südinsel Neuseelands ereignet, teilen die örtlichen Behörden mit. Laut US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich das Beben in geringer Tiefe von nur 21 Kilometern, etwa 160 Kilometer von der kleinen Hafenstadt Riverton entfernt. Große Schäden oder eine Tsunami-Warnung gab es zunächst nicht. Neuseeländische Medien wie der New Zealand Herald berichten jedoch, dass mehr als 4500 Anwohner die Erdstöße am frühen Nachmittag (Ortszeit) deutlich gespürt hätten.

Der neuseeländische Minister für Notfallmanagement und Wiederaufbau, Mark Mitchell, erklärte, dass die Erdbebenwarnung für den unteren Teil der Südinsel ausgegeben wurde. „Evakuierungen sind NICHT erforderlich, aber es besteht potenzielle Gefahr in Ufernähe“, schrieb er auf X .„Wir bitten die Menschen, sich vom Strand und vom Wasser fernzuhalten. Es kann zu starken und ungewöhnlichen Strömungen kommen.“

Die Nationale Katastrophenschutzbehörde (Nema) erklärte, dass das Risiko gefährlicher Strömungen und Wellen ein paar Stunden anhalten wird. Die Bewohner der Regionen Southland und Fiordland sollen sich so lange von Stränden und Meeresgebieten fernhalten.

Nationale Katastrophenschutzbehörde warnt starken Strömungen und Fluten

„Starke Strömungen und Fluten können Menschen verletzen und zum Ertrinken führen. Es besteht Gefahr für Schwimmer, Surfer, Angler und alle, die sich in Küstennähe im Wasser aufhalten. Menschen, die sich in den folgenden Gebieten im oder am Meer aufhalten, sollten sich aus dem Wasser, von Stränden und Uferbereichen sowie von Häfen, Jachthäfen, Flüssen und Flussmündungen fernhalten“, teilt die Behörde mit.

Die gefährdeten Gebiete umfassen die Westküste der Südinsel vom Milford Sound bis zum Puysegur Point. Menschen auf Booten und in Jachthäfen sollen ihre Schiffe verlassen und an Land gehen, bis ihnen gesagt wird, dass sie sicher zurückkehren können. Andere Gebiete müssen nicht evakuiert werden, es sei denn, sie werden direkt von den örtlichen Zivilschutzbehörden angewiesen. Eine Überschwemmung der Küsten wird nicht erwartet.

Erdbeben sind in Neuseeland keine Seltenheit

Neuseeland liegt auf zwei tektonischen Platten – der pazifischen und der australischen. Daher sind Erdbeben in der Region keine Seltenheit. 2011 hatte ein Beben der Stärke 6,3 in Christchurch, der zweitgrößten Stadt des Pazifikstaates, 185 Todesopfer gefordert. Große Teile der Innenstadt wurden damals zerstört. (mit dpa)