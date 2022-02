Kampf gegen Impfgegner: Neuseeland setzt auf die Playlist des Grauens

Im neuseeländischen Wellington versucht die Behörden vergebens, Impfgegner mit den meistgehassten Popsongs zu vertreiben. Oh Mandy! War es die falsche Auswahl?

Eine gute Playlist, das weiß jeder, kann über Erfolg und Misserfolg einer Party entscheiden. Ist die Playlist mies, hat man die Gäste jedenfalls eher los – falls sie sich nicht schon in der Küche verbarrikadiert haben. Die richtigen Rausschmeißer-Songs zu finden, ist jedoch eine Kunst für sich – manchmal gehen die Leute bei Heino plötzlich richtig ab. Alles schwer vorherzusehen. Das mussten nun auch die Behörden in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington feststellen. Um die Demonstranten, die seit Tagen vor dem Parlamentsgebäude gegen die Corona-Maßnahmen protestieren, endlich wieder zum Gehen zu bewegen, spielte die Parlamentsverwaltung eine 15-minütige Playlist der meistgehassten Popsongs in Dauerschleife. Zu hören: Barry Manilows „Mandy“, Celine Dions Gesäusel „My Heart Will Go On“ und der einstige Sommerhit „Macarena“. Davor hatte man es man auf die sanfte Tour versucht, Rasensprenger eingesetzt …

Vielleicht das nächste Mal Death Metal?

Nette Idee, aber man hätte den Neuseeländern schon gleich sagen können, dass es so wohl nichts wird. Ein bisschen Wasser und dazu ein paar Ohrwürmer? Noch ein paar angebrannte Bratwürste und mieses lauwarmes Bier dazu, und die Open-Air-Sause wäre perfekt gewesen. Die Playlist wurde sogar noch erweitert – um „You’re Beautiful“ von James Blunt. Der britische Schmusesänger hatte auf Twitter den Behörden den Vorschlag selbst unterbreitet. Die Demonstranten jedenfalls liefen mitnichten schreiend davon, die Hände vor den Ohren. Stattdessen beschallten sie zurück, tanzten und sangen zum Twisted-Sister-Song: „We’re not gonna take it.“ Wir werden das nicht hinnehmen … Falsche Playlist also, kann jedem passieren. Vielleicht das nächste Mal Death Metal?