Götz Otto lernte für Rattenfänger-Rolle Flöte spielen

Für seine neue Rolle als Rattenfänger von Hameln hat Schauspieler Götz Otto das Flöten-Spielen gelernt. Manchmal müsse man für neue Rollen etwas Besonderes lernen, sagt er 57-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «In diesem Fall ging es darum, ein paar Flötentöne aus einem Holzrohr mit Löchern zu bekommen.»

In der Serie «Hameln» (Montag, 30. Dezember, 21.45 Uhr auf ZDF neo; ab 10.00 Uhr in der ZDF-Mediathek) kehrt der ehemalige Bond-Bösewicht («Der Morgen stirbt nie») als Rattenfänger in das Hameln der Gegenwart zurück. Drei ungewöhnliche Helden - ein blindes Mädchen, ein Gehörloser und ein Gehbehinderter - vermuten, dass er es auf sie abgesehen hat und versuchen, sich ihm entgegenzustellen.

Um den Zuschauern der Horror-Serie auch einen Schrecken einzujagen, habe er einen ganzen Tag an seiner gruseligen Maske gefeilt, sagte Otto zudem. Er sei froh, dass Regisseur Rainer Matsutani ihn für die Rolle aussuchte, als er ihn auf einer Veranstaltung sah. «Vielleicht sah ich an dem Tag besonders verwegen aus.»