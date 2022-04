Angriff in New Yorker U-Bahn: Verdächtiger gefasst

Die Ermittler haben nach dem Angriff in einer New Yorker U-Bahn einen Verdächtigen gefasst. Nach dem Mann war öffentlich gefahndet worden.

Im Zusammenhang mit dem Schusswaffen-Vorfall in der New Yorker U-Bahn hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Wie Bürgermeister Eric Adams am Tag nach der Tat auf einer Pressekonferenz erklärte, wurde der Mann in der Stadt gefasst. Er sei nach einem Tipp aus der Bevölkerung im East Village im Südosten Manhattans aufgegriffen worden.

Der Verhaftete soll wegen "terroristischer und andere gewaltsamer Attacken" auf den öffentlichen Nahverkehr angeklagt werden. Im Falle einer Verurteilung drohe dem 62-Jährigen eine lebenslange Haftstrafe.

Der in New York geborene Verdächtige, der zuletzt Wohnsitze in Philadelphia und Wisconsin angegeben hatte, sei polizeibekannt - er sei bereits neunmal in verschiedenen US-Bundesstaaten festgenommen worden, hieß es bei der Pressekonferenz.

Zunächst galt ein 62-Jähriger offiziell als "Person von Interesse". Anschließend wurde er als Verdächtiger gesucht. Er hatte einen Kleinlaster gemietet, dessen Schlüssel am Tatort gefunden worden war.

Mindestens 23 Verletzte sind infolge des Angriffs am Dienstagmorgen während der Rush Hour zu beklagen, zehn davon seien von Schüssen getroffen worden, teilte die Polizei mit. 13 weitere seien infolge der ausgebrochenen Panik oder durch eine Rauchvergiftung zu Schaden gekommen. In Lebensgefahr befand sich aber niemand.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Mann, der im zweiten Wagen eines Zugs der Linie N auf dem Weg nach Manhattan zwischen der Station 59 St und 36 St in einer hinteren Ecke gesessen hatte, plötzlich das Feuer eröffnet. Bekleidet war er demnach mit einer orange-grünen Bauarbeiter-Weste, einer Corona-Schutzmaske, einem grauen Kapuzen-Pullover und einem neon-grünen Bauarbeiter-Helm.

Bevor er um sich schoss, habe der Mann eine Art Gasmaske übergezogen und zwei Kanister geöffnet, aus denen Rauch oder Nebel strömte. Insgesamt habe er 33 Schüsse abgegeben.

Wie er fliehen konnte und was hinter der Tat steckt, war nach Polizeiangaben zunächst noch völlig unklar. Als terroristischer Akt war der Vorfall zunächst nicht untersucht worden.

Am Tatort wurden unter anderem eine halbautomatische Handfeuerwaffe, mehrere Magazine und eine kleine Axt gefunden. Außerdem sei eine Flüssigkeit sichergestellt worden, bei der es sich mutmaßlich um Benzin handele sowie ein Beutel mit Feuerwerkskörpern.

Die Ermittler gehen laut bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der Mann alleine gehandelt hat. Bei MSNBC sagte Adams: "Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass es einen Komplizen gab."

Derweil fuhren die U-Bahnen am Tag nach der Tat zur morgendlichen Hauptverkehrszeit wieder weitgehend nach Plan. Adams stellte klar: "Ich wäre jetzt in der U-Bahn, wenn ich nicht in Quarantäne wäre." Wegen einer Infektion mit dem Coronavirus muss der Politiker mit Polizeihintergrund derzeit von seiner Residenz aus arbeiten. Er werde neue Technologien prüfen, um die U-Bahnen sicherer zu machen, nannte er Konsequenzen aus dem Vorfall. (mit dpa)