Schüsse in New Yorker U-Bahn - Brooklyn schrammt offenbar an Drama vorbei

Bei Schüssen in der New Yorker U-Bahn sind offenbar mehrere Menschen verletzt worden. Der Schütze hatte zunächst einen Sprengsatz geworfen, anschließend geschossen.

Ein Mann schießt wahllos auf Passanten an einer belebten U-Bahn-Station: Was ein Massaker hätte werden können, ging allem Anschein nach glimpflich aus. Bei Schüssen in der New Yorker U-Bahn sind scheinbar mehrere Menschen verletzt worden. Zunächst kursierten Angaben, die über mehrere Todesopfern berichteten.

Wie das Portal NBC New York einen Polizisten zitiert, habe ein Schütze eine Gasmaske sowie eine orangefarbene Bauweste getragen. In dieser Aufmachung soll der Mann in der U-Bahn-Station im Stadtteil Brooklyn zunächst einen Sprengsatz geworfen haben, anschließend das Feuer eröffnet.

New York: Drama in U-Bahn-Station geht offenbar relativ glimpflich aus

Laut der zuständigen Feuerwache seien Einsatzkräfte dann aufgrund von Meldungen über Rauchentwicklung zur Station in Brooklyn gefahren, wo die U-Bahn-Linien D, N und R durch das Viertel Sunset Park fahren. An der Station seien jedoch mehrere Personen angeschossen und verletzt auf dem Boden vorgefunden hätte.

Das New Yorker Police Department erklärte in einer veröffentlichten Stellungnahme: "Aufgrund von Ermittlungen ist die Gegend um die 36th Street und 4th Avenue zu meiden."

Der Vorfall hätte demnach wesentlich dramatischer ausgehen können: Wie die Nachrichtenagentur AFP erläutert, seien mehrere mutmaßliche Sprengsätze aufgespürt worden, die nicht explodierten. Laut amerikanischen Medienberichte wurden fünf Personen angeschossen, von denen derzeitigem Stand zufolge keiner sein Leben verloren hat.

USA: Kriminalitätsrate in den vergangenen Jahren merklich gestiegen

Die jüngere Entwicklung in den Staaten ist nämlich besorgniserregend: Statistischen Auswertungen zufolge ist die Zahl der Opfer - verletzt oder getötet - durch Schusswaffen in den USA in den vergangenen Jahren deutlich nach oben gegangen. Im Jahr 2021 sind landesweit knapp 21.000 Personen auf diese Weise ums Leben gekommen. Dazu gehört ein prominenter Fall, der für großes Aufsehen sorgte:

Zudem wurden laut einer Statistik des FBI im vergangenen in zwölf großen US-Städten die Rekorde gebrochen, was ermorderte Personen betrifft.