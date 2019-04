11 Tote bei Busunfall - Präsident beklagt Zustände

Der Kosovo holt mit Unterstützung der USA mehr als 100 kosovarische Bürger, die der Terrororganisation IS gehöhrt hatten, aus Syrien zurück. Was dahinter steckt.

Anzeige

Jetzt neu: So lernen Kinder spielend leicht Englisch

Mit dem "my little english puzzle book" von Fremdsprachenexpertin Tanja Hall kommen Kinder spielerisch mit der Sprache in Kontakt.