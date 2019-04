19:02 Uhr

41-Jährige stürzt 300 Meter in die Tiefe und überlebt

Die Slowakin war am Dachstein beim Snowboarden. Sie geriet ins Runtschen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie liegt schwerverletzt im Krankenhaus.

Eine Snowboarderin ist am Dachstein in Österreich 300 Meter in die Tiefe gestürzt und hat den Unfall überlebt. Die 41 Jahre alte Frau aus der Slowakei wurde mit einem Hubschrauber gerettet und schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Frau wollte laut Polizei mit zwei Begleitern über freies Tourengelände talwärts fahren. Plötzlich geriet sie mit ihrem Board ins Rutschen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie stürzte rund 300 Meter über felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe. (dpa)

