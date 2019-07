vor 29 Min.

Amerikanische Fliegerbombe in Euskirchen gefunden

In Euskirchen wurde heute eine Fliegerbombe gefunden. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg kam bei Erdarbeiten zum Vorschein. Das Gebiet wird evakuiert.

In Euskirchen kam eine Fliegerbombe zutage. Die Polizei hat das Gebiet in einem Radius von 500 Metern evakuiert, damit der Fundort geräumt und die Bombe entschärft werden kann. Die Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg wurde am Dienstagvormittag bei Erdarbeiten an der Hermann-Josef-Schule gefunden.

Fliegerbombe in Euskirchen: Um 17.00 Uhr beginnt die Entschärfung

Von den Evakuierungsmaßnahmen sind etwa 2500 Menschen betroffen. Seit 14.30 arbeiten Polizei und Feuerwehr gemeinsam und fordern die Leute über Lautsprecher auf, ihre Häuser zu verlassen. Für Betroffene, die in dem Zeitraum nicht bei Freunden oder Familien untergebracht werden können, gibt es eine Sammelstelle im Euskirchner CityForum an der Hochstraße 39.

Die Polizei weist auch darauf hin, dass sich Personen, die bei der Evakuierung Hilfe benötigen umgehend melden sollten. Es wurde eigens zu diesem Zweck eine Hotline eingerichtet: 02251/ 799203 - oder 0.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst gab an, dass die Entschärfung gegen 17.00 Uhr am Dienstagnachmittag geplant sei. Eine halbe Stunde vorher, um 16.30, sperrt die Polizei alle Zugangsstraßen zum Evakuierungsbereich der Fliegerbombe komplett.

Fliegerbombe: Auch in Augsburg musste evakuiert werden

Experten gehen davon aus, dass etwa 15 Prozent der Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg beim Abwurf nicht explodierten. Diese sogenannten Blindgänger tauchen dann bei Erdarbeiten auf und müssen entschärft werden. Auch in Augsburg werden immer wieder Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Zuletzt ein etwa 250 Kilogramm schweres Exemplar im Martinipark. Der wohl spektakulärste Fund in Augsburg ereignete sich vor drei Jahren an Heiligabend in der Jakobervorstadt.

Dort wurde bei Bauarbeiten eine 1,8 Tonnen schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. 54.000 Bewohner waren von der Evakuierung betroffen und mussten an Weihnachten ihre Häuser verlassen. Es war eine der größten Evakuierungsaktionen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. (AZ)

Themen Folgen