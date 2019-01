vor 23 Min.

Brand am U-Bahnhof Alexanderplatz Newsticker

Rauch kommt aus einem Eingang zum U-Bahnhof Alexanderplatz. Im U-Bahnhof Alexanderplatz ist in einer Ladenpassage ein Brand ausgebrochen und hat zu starker Rauchentwicklung geführt.

Ein Schuhgeschäft in der Bahnhofspassage am Berliner Alexanderplatz ist in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei ist mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort.

Im Berliner U-Bahnhof Alexanderplatz ist in einer Ladenpassage ein Brand ausgebrochen und hat zu starker Rauchentwicklung geführt. Der mehrgeschossige U-Bahnhof wurde deshalb gesperrt.

Wie Feuerwehr und Polizei am Dienstagnachmittag twitterten, sind zunächst 80 Einsatzkräfte auf dem Weg zum Brandort. Das Feuer brach demnach in einem Schuhgeschäft im Zwischengeschoss aus. Über Verletzte und das Ausmaß des Brandes war zunächst nichts bekannt. (dpa)

#Hinweise für Personen in der Umgebung:

Meiden Sie aktuell die direkte Umgebung und verrauchte Bereiche rund um den U-Bahnhof #Alexanderplatz. Sollten Sie bereits in der Nähe sein, bewahren Sie Ruhe und verlassen die Umgebung.

Wir sind mit mittlerweile 80 Kräften im #Einsatz. pic.twitter.com/85zGImVaPX — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 15. Januar 2019

