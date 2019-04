16:20 Uhr

Dutzende Verletzte: Steppenbrände richten Schaden an

Im Osten von Russland in der Region Transbaikalien haben Steppen- und Waldbrände einen hohen Schaden angerichtet. Hunderte Menschen in Sibirien sind obdachlos.

Steppen- und Waldbrände in Sibirien haben in der Region Transbaikalien hohen Schaden angerichtet. Mehrere Häuser in den Dörfern seien abgebrannt, Hunderte Menschen seien obdachlos geworden, teilte das russische Zivilschutzministerium am Samstag mit.

Dabei seien bis zu 27 Menschen verletzt worden, einige würden in Krankenhäusern behandelt. Inzwischen habe man die Brände in einigen Dörfern löschen können. Gleichzeitig warnte die Behörde vor starkem Wind in der Region, der die Flammen neu entfachen könnte.

Immer wieder schwere Wald- und Flächenbrände in Russland

Kremlchef Wladimir Putin wies den Zivilschutz an, die Einsatzkräfte im Kampf gegen die Brände aufzustocken und Bürger der betroffenen Regionen rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, wie das Präsidialamt am Abend mitteilte. Seinen Ursprung hatte das Feuer vermutlich in der Steppe der benachbarten Mongolei.

In Russland kommt es immer wieder zu schweren Wald- und Flächenbränden mit Verletzten und Toten sowie verheerenden Zerstörungen. Oft geraten beispielsweise die vielerorts trotz Verboten angelegten Lagerfeuer außer Kontrolle. (dpa)

