Feuerwehr rettet Entenküken aus Gully

Am Grenzübergang Ras Jedir fand der tunesische Zoll in einem Auto vier seltene weiße Tiger-Junge, die wohl nach Libyen geschmuggelt werden sollten.

Remseck am Neckar

Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Beim Brand in einem Wohngebäude hat eine Frau in Remseck am Neckar ihr Leben verloren. Was die Ursache für das Feuer war, ist bislang unklar.