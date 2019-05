11:13 Uhr

Frau stirbt bei Wohnungsbrand

In Remseck am Neckar ist eine Frau bei einem Wohnungsbrand gestorben.

Beim Brand in einem Wohngebäude hat eine Frau in Remseck am Neckar ihr Leben verloren. Was die Ursache für das Feuer war, ist bislang unklar.

Beim Brand eines Wohnhauses in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist eine 55 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hielten sich vier Menschen im Gebäude auf. Zwei Anwohner im ersten Stock retteten sich ins Freie und ein Bewohner des zweiten Obergeschosses konnte die brennende Wohnung über den Balkon und eine durch Nachbarn angelehnte Leiter verlassen. Alle drei Bewohner des Hauses wurden nach dem Feuer am Vorabend vom Rettungsdienst betreut und kamen privat unter. Auch ein Hund war im Haus, kam aber wohlbehalten aus dem Gebäude.

Wohnungsbrand in Remseck am Neckar: Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an

Die Rettungskräfte wurden gegen 21 Uhr alarmiert und rückten zum Mehrfamilienhaus im Stadtteil Hochdorf aus. Nach Angaben der Feuerwehr stand eine Wohnung in dem Haus in Flammen, als die Kräfte eintrafen. Der Löscheinsatz dauerte bis in die Morgenstunden. Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht war, fanden die Feuerwehrleute in der Wohnung im zweiten Obergeschoss die tote Bewohnerin.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500.000 Euro. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, waren Brandermittler bereits am Dienstag in dem Haus und suchten nach Hinweisen zur Ursache des Wohnungsbrandes. "Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar", sagte der Sprecher. (dpa/lsw)

