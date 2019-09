vor 18 Min.

Mann (35) lagert 56 Kilo Cannabis auf dem Dachboden

Drogen im Wert von über einen halben Million Euro haben Ermittler in Salzburg in der Wohnung eines Verdächtigen (35) gefunden. Wie das Versteck aufflog.

56 Kilogramm Cannabis hat die österreichische Polizei in der Wohnung und auf dem Dachboden eines Verdächtigen in Salzburg entdeckt. Der 35-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, seine 33-jährige Lebensgefährtin wurde angezeigt, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Das Rauschmittel hätte einen Schwarzmarktwert von fast 560.000 Euro gehabt.

Salzburg: Mehrere Kilo Cannabis in großen Taschen gelagert

Wie die Polizei weiter berichtete, war der Verdächtige bei einem Park in Bahnhofsnähe überprüft worden. Bei der Kontrolle seiner Wohnung wurden auf dem Dachboden mehrere große Taschen voll mit Cannabis gefunden. Die Freundin habe nichts von seinen illegalen Geschäften gewusst, erklärte der 35-Jährige gegenüber der Polizei. (dpa)

