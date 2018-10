20:32 Uhr

Medien: Mann geht mit Messer auf Zugreisende los Newsticker

Ein Mann hat Medienberichten zufolge am Dienstag in einem Zug in London Menschen mit einem Messer angegriffen. Mindestens eine Person soll verletzt worden sein.

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat britischen Medienberichten zufolge in einem Londoner Zug randaliert. Mindestens eine Person soll bei dem Vorfall am frühen Dienstagabend verletzt worden sein.

Der Täter wurde den Angaben zufolge noch am Bahnhof Hackney Central festgenommen. Der Zug wurde evakuiert. Die zuständige Verkehrspolizei war zunächst nicht für nähere Informationen zu erreichen. Es kam zu umfangreichen Verkehrsstörungen vor allem im Osten der britischen Hauptstadt. (dpa)

