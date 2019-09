vor 2 Min.

Shirin David als erste Solo-Rapperin auf Platz eins der Charts

YouTuberin Shirin David landet als erste Solo-Rapperin auf Platz eins der Musik-Charts. Das gelang vor ihr nur einem Trio.

Als erste Solo-Rapperin hat sich Shirin David mit ihrem Debütalbum "Supersize" an die Spitze der offiziellen deutschen Charts gesetzt. "Außer der Girlgroup Tic Tac Toe, die gerade über ein Comeback nachdenkt, gelang dieses Kunststück noch keinem anderen weiblichen HipHop-Act", teilte GfK Entertainment am Freitag mit. Die Musikerin und YouTuberin verwies Thees Uhlmann ("Junkies und Scientologen") und Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher ("Why Me? Why Not.") auf die Plätze zwei und drei.

Capital Bra mit Samra und Lea auf Platz eins der Single Charts

Im Single-Ranking startet "110" von Capital Bra, Samra & Lea auf Platz eins. Die Australierin Tones And I rutscht mit "Dance Monkey" auf den zweiten Platz ab. Mit gleich zwei Titeln folgt Rapper Apache 207: "Roller" steht auf der Drei und "200 km/h" neu auf der Vier.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen