vor 17 Min.

Tochter von Til Schweiger will Tischlerin werden

Hobelbank statt Filmset: Lilli Schweiger, Tochter von Filmstar Til Schweiger, sieht ihre Zukunft in einem handwerklichen Beruf. Was sie an der Tischlerei fasziniert.

Lilli Schweiger will die Schauspielerei, anders als ihr Vater Til (56), vorerst nicht zu ihrem Beruf machen. Sie werde im August in Berlin eine Tischlerlehre beginnen, sagte sie der Bild. "Wenn ich doch in die Filmbranche gehen sollte, dann würde ich mich für die Regie interessieren", sagte die 21-Jährige.

Lilli Schweiger will mit ihren Händen gestalten

Am Tischlerberuf interessiere sie vor allem das handwerkliche Arbeiten. "Ich finde es einfach schön, wenn man mit den Händen selber etwas gestalten kann", sagte die Abiturientin.

Die Filmbranche ist der 21-Jährigen alles andere als fremd: Ihre erste Rolle hatte sie bereits 2007 in dem Film "Keinohrhasen". Zuletzt stand sie sie für den aktuellen Kinofilm ihres Vaters "Die Hochzeit" vor der Kamera, der am 22. Januar in den deutschen Kinos startet. (dpa)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen