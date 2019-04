vor 29 Min.

Unbekannte schmieren Hakenkreuze auf Gräber von Polizisten

Auf die Gräber auf dem Friedhof in Neukölln wurden Hakenkreuze geschmiert. Die Täter sind bislang unbekannt.

Auch ein Grabstein wurde umgeworfen. Die beiden Polizisten wurden 2006 und 2003 im Einsatz getötet. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Die Grabsteine von zwei im Dienst getöteten Polizisten in Berlin sind mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Die Täter kamen in der Nacht, stießen auch einen Grabstein um und rissen Blumen und Pflanzen heraus. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt, ein politischer Hintergrund ist nicht auszuschließen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Politiker und die Berliner Polizeigewerkschaft (GdP) verurteilten die Schmierereien.

Die Gedenktafel für einen der Polizisten war 2016 bereits Ziel eines Brandanschlags

Der Polizist Uwe Lieschied war im März 2006 erschossen worden, als er einen Räuber stoppen wollte. Der Mörder wurde 2007 zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Elite-Polizist Roland Krüger starb 2003, nachdem er gemeinsam mit Kollegen eine Wohnung gestürmt hatte. Ein gesuchter Straftäter hatte dem Polizeikommissar in den Kopf geschossen.

Unbekannte verwüsteten heute auf einem Friedhof in #Buckow die Gräber zweier im Dienst getöteter Kollegen und beschmierten ihre Grabsteine mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Die Spurensicherung unserer Kripo ist abgeschlossen. Unser Staatsschutz übernimmt die Ermittlungen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 3. April 2019

Schon 2016 war eine Gedenktafel für Uwe Lieschied am Tatort durch einen Brandanschlag beschädigt worden. Damals gab es auf einem Internetportal der linksextremen Szene ein Bekennerschreiben.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) schrieb auf Twitter: "Die zwei ermordeten Beamten haben für uns ihren Kopf hingehalten, damit wir friedlich und sicher leben können." Es zeuge von entsetzlicher "Menschenverachtung", deren Gräber so widerlich zu besudeln. (dpa)

Die zwei ermordeten Beamten haben für uns ihren Kopf hingehalten, damit wir friedlich und sicher leben können. Es zeugt von entsetzlicher Menschenverachtung, deren Gräber so widerlich zu besudeln. Die Täter zu finden und zu bestrafen ist jetzt Aufgabe v. @polizeiberlin u. Justiz. https://t.co/CeJ8cPrU5T — Der Regierende Bürgermeister von Berlin (@RegBerlin) 3. April 2019

