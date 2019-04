vor 34 Min.

Urlauberin aus USA in Nationalpark entführt

Eine Frau aus den USA und ihr Fahrer wurden in einem Nationalpark in Uganda entführt. Die Täter fordern Lösegeld. Dabei sind Entführungen in Uganda ungewöhnlich.

Unbekannte Angreifer haben in einem Nationalpark im Westen Ugandas eine Touristin aus den USA entführt. Auch der ugandische Fahrer der Reisegruppe der Urlauberin wurde verschleppt, wie die Regierung des ostafrikanischen Landes am Mittwoch mitteilte. Polizei, Militär und Wildhüter hätten eine groß angelegte Suche gestartet, hieß es. Die Entführer hätten ein Lösegeld von 500.000 US-Dollar gefordert, erklärte eine Polizeisprecherin.

In Uganda sind Entführungen ungewöhnlich

Entführungen sind in Uganda höchst ungewöhnlich. Die Behörden machten zunächst keine Angaben zu den Tätern oder zum Motiv der Tat. Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagabend im Queen-Elizabeth-Nationalpark nahe der Grenze zum instabilen Osten des Kongos, wo zahlreiche bewaffnete Milizen aktiv sind. (dpa)

