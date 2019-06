vor 17 Min.

Zoll findet vier weiße Tiger-Junge in einem Auto

Am Grenzübergang Ras Jedir fand der tunesische Zoll in einem Auto vier seltene weiße Tiger-Junge, die wohl nach Libyen geschmuggelt werden sollten.

Der tunesische Zoll hat am Grenzübergang Ras Jedir in einem Auto vier seltene weiße Tiger-Junge entdeckt, die nach Libyen geschmuggelt werden sollten. Der Fahrer habe angegeben, die Tiere in einem Zoo in der Region Enfidha im Osten des Landes gekauft zu haben, berichtete am Samstag die Zeitung La Presse in ihrer Online-Ausgabe.

Er habe jedoch weder Kaufpapiere noch die benötigte Exportbescheinigung besessen. Die kleinen Tiger wurden beschlagnahmt und einer zuständigen Abteilung des Landwirtschaftsministeriums übergeben. (dpa)

